Plataforma de negociação B2B de automóveis TRADE X levanta 44 milhões de dólares canadenses em novos financiamentos de capital para expansão global

A TRADE X simplifica o processo de compra e venda internacional de veículos usados por meio de sua plataforma que pode ser acessada 24 horas por dia, sete dias por semana via celular, tablet ou computador. A plataforma cuida de todos os processos, procedimentos e documentação para garantir que toda transação esteja em conformidade, segurada e monitorada do início ao fim. A plataforma totalmente integrada é impulsionada pela tecnologia "Brain" ("cérebro") exclusiva da TRADE X, que utiliza aprendizado de máquina e inteligência artificial para aprimorar a experiência do usuário.

Os usuários podem buscar e solicitar veículos específicos, visualizar análises de preços globais, postar veículos para vender, avaliar a viabilidade econômica, alavancar oportunidades de arbitragem, obter financiamento e negociar na moeda que preferirem. A TRADE X lida com todas as verificações de qualidade, pagamentos internacionais, transporte, logística, transferência de proprietário, contratação de importadores registrados, homologação, liberação alfandegária e conversão de velocímetro entre as fronteiras, eliminando com eficácia cada passo complicado que, antes, o comprador tinha a responsabilidade de resolver sozinho. A TRADE X paga aos vendedores instantaneamente em moeda local, mais impostos locais, e todas as transações são realizadas de forma segura e cumprindo com todos os requisitos de conformidade. Os usuários devem passar por um processo de aprovação rigoroso para verificar licenças, identificação fiscal e conformidade com regulamentações comerciais e, somente depois que todas as informações forem aprovadas e verificadas, terão acesso à rede autorizada da TRADE X. Ao atuar como agente depositária terceirizada, a TRADE X oferece tranquilidade e segurança a todos os usuários, seja quando estão negociando em seu próprio continente ou no exterior.

Liderada por veteranos do setor automotivo - fundador e CEO Ryan Davidson e vice-presidente executivo e COO Luciano Butera - a TRADE X está pronta para revolucionar o comércio internacional no setor de veículos usados. Nos 12 meses que terminaram em 31 de dezembro de 2020, a TRADE X havia alcançado vendas brutas de veículos da ordem de 65 milhões de dólares canadenses. As vendas brutas de veículos para os seis meses até 30 de junho de 2021 totalizaram 77 milhões de dólares canadenses, gerando um EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) positivo. Com a recente atividade de volume de vendas demonstrando forte impulso, espera-se que as vendas aumentem ainda mais no segundo semestre de 2021.

"A necessidade global de uma plataforma unificada de negociação de automóveis nunca foi tão grande", disse Ryan Davidson da TRADE X. "Com esse financiamento adicional, expandiremos nosso alcance em vários continentes, conectando compradores e vendedores além de suas fronteiras, a fim de acelerar a rotatividade de estoque e aumentar substancialmente os lucros."

Luciano Butera da TRADE X comentou: "Existem vários obstáculos ao comércio internacional de veículos: compradores e vendedores muitas vezes não têm como se encontrar, compradores não têm ou têm acesso muito limitado a financiamentos para pagar os vendedores de forma antecipada e, o mais importante de tudo, há uma clara falta de confiança ao fazer negócios entre fronteiras. A TRADE X resolve todas essas questões, proporcionando uma solução global integrada, totalmente transparente e, o que é mais importante, em conformidade para transações de veículos usados."

A rodada de financiamento foi concluída com uma "pre-money valuation" (avaliação antes do investimento) de ~314 milhões de dólares canadenses (USD 250 milhões). Conforme estabelecido pela transação, Phil Mittleman, CEO da Aimia, fará parte da diretoria da TRADE X.

"Estamos muito satisfeitos em liderar essa rodada de financiamento para a TRADE X. Sua tecnologia exclusiva 'Brain' permite aos usuários negociar veículos em diferentes países com maior facilidade e menos risco transacional do que nunca", disse Phil Mittleman da Aimia. "Além de ter alcançado rentabilidade EBITDA, a TRADE X tem uma base de clientes de primeira linha e está crescendo a uma taxa notável, expandindo seu alcance de mercado para outros países. Temos orgulho de fazer parceria com a TRADE X à medida que ela continua a ampliar sua empresa organicamente e por meio de aquisições."

O novo financiamento de capital da TRADE X segue uma rodada de capital garantida em fevereiro de 2021: uma linha de crédito sênior rotativa garantida de USD 50 milhões, com possibilidade de chegar a USD 100 milhões, fornecida por uma empresa global de gestão de ativos com mais de USD 100 bilhões em ativos sob gestão.

Sobre a TRADE X

Com sede em Ontário, no Canadá, a TRADE X é o primeiro marketplace global de veículos a agregar oferta e procura internacionais para revendedores de veículos, frota, aluguel e provedores de soluções de mobilidade, assim como para importadores e exportadores, abrindo novos caminhos de negociação para comprar e vender veículos. A plataforma "Brain" da TRADE X é uma tecnologia orientada por aprendizado de máquina e por IA que conecta compradores e vendedores por meio de um marketplace transparente e altamente eficaz, que auxilia os vendedores a encontrar os maiores proponentes do mundo e dá aos compradores acesso aos melhores mercados-fonte. Os usuários se beneficiam da rede global de oportunidades para aproveitar a arbitragem de preços uma vez que os mercados globais comandam preços de veículos mais altos. A TRADE X permite que os usuários negociem on-line de forma integrada em um ambiente rápido e seguro com todas as complexidades do comércio internacional – conformidade, regulamentos anti-lavagem de dinheiro, inspeção de veículos, câmbio, documentação de comércio digital, pagamentos e financiamentos – tudo administrado pela TRADE X. A empresa atende compradores e vendedores autorizados em todos os lugares com um aplicativo fácil de usar via celular, tablet ou computador e disponível 24 horas por dia, sete dias por semana. Entre os maiores investidores da TRADE X está a Aimia Inc., uma holding de capital aberto listada na Bolsa de Valores de Toronto (TSX: AIM), com foco em investimentos de longo prazo em empresas públicas e privadas, com alcance mundial, por meio de controle ou participação minoritária. Para saber mais sobre a TRADE X, acesse: www.tradexport.com.

Sobre a Aimia

A Aimia Inc. (TSX: AIM) é uma holding com foco em investimentos de longo prazo em empresas públicas e privadas, com alcance mundial, por meio de controle ou participação minoritária. A empresa opera um negócio de consultoria em investimentos por meio de sua subsidiária integral Mittleman Investment Management, LLC e possui um portfólio diversificado de investimentos, incluindo uma participação acionária de 48,9% na PLM Premier, S.A.P.I. de C.V. (PLM), proprietária e operadora do Club Premier, o programa de fidelidade de coalizão no México que opera o programa Aeromexico Frequent Flyer; uma participação acionária de 48,7% na Kognitiv, uma empresa de tecnologia B2B em crescimento que possibilita o comércio colaborativo; uma participação acionária de 12,7% na TRADE X, uma plataforma global de negociação internacional B2B de automóveis; uma participação de 10,85% na Clear Media Limited (100.HK), uma das maiores empresas de publicidade ao ar livre da China; assim como participações minoritárias em várias empresas públicas. Para mais informações sobre a Aimia, acesse www.aimia.com.

Medidas financeiras não-GAAP

A Aimia e a TRADE X consideram "vendas brutas de veículos" e "EBITDA" como informações úteis na medição do desempenho financeiro e das condições da TRADE X. Tais medidas não têm um significado padronizado prescrito pelos Padrões Internacionais de Relatórios Financeiros ("IFRS") e, portanto, podem não ser comparáveis a medidas denominadas da mesma forma apresentadas por outras empresas nem devem ser interpretadas como uma alternativa a medidas financeiras determinadas de acordo com os IFRS.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações que constituem "informações prospectivas" de acordo com o significado das leis canadenses de valores mobiliários ("declarações prospectivas"), que se baseiam em nossas expectativas, estimativas, projeções, suposições e crenças atuais. Todas as informações que não forem claramente de natureza histórica podem constituir declarações prospectivas. Em alguns casos, as declarações prospectivas são tipicamente identificadas pelo uso de termos como "antecipa", "acredita", "poderia", "estima", "espera", "pretende", "pode", "planeja", "prevê", "projeta", "irá", "iria" e "deveria". As declarações prospectivas neste comunicado à imprensa incluem, mas não estão limitadas a, declarações relacionadas a nossos planos, expectativas e intenções atuais e futuros.

As declarações prospectivas, por sua natureza, baseiam-se em suposições e estão sujeitas a riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos, tanto gerais quanto específicos, que contribuem para a possibilidade de que a declaração prospectiva não ocorra. As declarações prospectivas deste comunicado à imprensa são referentes à data deste documento e refletem vários fatores, expectativas e suposições materiais. Não deve ser colocada confiança excessiva em nenhuma previsão ou declaração prospectiva, uma vez que estas podem ser afetadas por, entre outras coisas, mudanças de eventos externos e incertezas gerais do negócio. Uma discussão sobre os riscos materiais aplicáveis à Aimia pode ser encontrada na discussão de gestão e análise atuais e no formulário de informações anuais da Aimia, cada um dos quais foi ou será arquivado no SEDAR e pode ser acessado em www.sedar.com. A menos que exigido por leis de direitos mobiliários, as declarações prospectivas são referentes à data em que foram feitas, e não temos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros.

Contatos para a imprensa:

TRADE X

Patty Buchanan

JConnelly

(973) 567-9415

[email protected]

Aimia Inc.

Tom Tran

diretor de relações com investidores

(647) 208-2166

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1582219/TRADE_X_Luciano_And_Ryan.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1443435/TX__Logo.jpg

FONTE TRADE X

