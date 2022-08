Plataforma de prevenção à fraude AllowMe participa do Febraban Tech

No evento, empresa lança e-book sobre biometria potencializada e organiza programação, trazendo players do mercado para debater sobre segurança digital

SÃO PAULO, 3 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A plataforma de prevenção à fraude AllowMe marca presença na Febraban Tech 2022, o novo CIAB Febraban, maior evento de tecnologia e inovação do setor financeiro na América Latina. O encontro reúne lideranças das principais instituições financeiras e de tecnologia do País e, neste ano, acontece entre os dias 9 e 11 de agosto, na Bienal de São Paulo, na capital.

À feira, o AllowMe leva a sua ferramenta de biometria facial potencializada pela análise de dispositivos. Chamada de AllowMe Bio, a plataforma orquestra uma série de camadas de proteção, o que torna o processo mais seguro e garante uma boa experiência aos usuários, trazendo ainda economia às empresas.

Na ocasião, a empresa lança também o e-book Biometria facial potencializada, estudo que se volta à segurança de negócios digitais e explora minuciosamente os golpes mais aplicados no mercado, com o mapeamento de técnicas utilizadas por fraudadores para burlar biometrias.

Em parceria com a Tempest, empresa do grupo com quem divide o estande na Bienal, o AllowMe promove, em uma programação paralela à da Febraban Tech, uma série de debates sobre os desafios e as oportunidades do mercado de prevenção à fraude na indústria financeira.

Para além de nomes da própria companhia como Gustavo Monteiro e Lívia Soares, participam também desses bate-papos figuras importantes do mercado, entre os quais Marcelo Quintanilha, Fraud Prevention Manager no BBC Digital; Fabian Meyer, gerente de Prevenção da Cora e Leandro Garcia, CEO da 4Axon.

Programação AllowMe*



9 de agosto

12h – 12h30: Painel Escalabilidade, Fintechs de alto crescimento I Tiago Spinassé (BESS Bank) e Daniel (AllowMe)

14h – 14h30: Painel Security and Fraud Prevention by Desing I Marcelo Quintanilha (BBC Digital) e Fernando Guariento (AllowMe)

15h – 15h30: Painel Cora – Um eita e um uau: Porque a Cora deixou de ter uma área de fraudes e como a democratização dos dados transformou o dia a dia da operação | Fabian Meyer (Cora)

16h – 16h30: Leandro Garcia (4Axon) e Lívia Soares (AllowMe)

* A programação pode sofrer alterações sem aviso prévio. Para conferi-la atualizada, acesse: https://conteudo.allowme.cloud/22-landing-page-ciab

SERVIÇO

Evento: Febraban Tech

Local: Bienal de São Paulo | Parque do Ibirapuera

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral, s/n

Data: de 9 a 11 de agosto

Inscrições: https://febrabantech.easyeventos.com.br/22/insc/home/inicio

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1871878/1.jpg

FONTE AllowMe

SOURCE AllowMe