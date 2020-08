Plataforma e gigante do compartilhamento TOJOY espera valorização de trilhão de dólares no futuro

O CEO global da TOJOY Ge Jun externou sua confiança que a TOJOY poderia realmente se tornar a próxima empresa avaliada em trilhão de dólares. Ge destacou as similaridades que o modelo da TOJOY tem com a Apple – onde Ge trabalhou como um executivo durante anos na medida em que a empresa se tornava a primeira empresa do mundo com valorização de trilhão de dólares.

Ge disse que a Apple foi bem-sucedida através da integração das melhores capacidades de produção do mundo com desenvolvimento de software de classe mundial e design visual e ergonômico. Ge considera que a TOJOY está fazendo algo similar enquanto integra os recursos compartilhados de mais de 800.000 empreendedores ativos na plataforma TOJOY para acelerar os negócios. Com milhões de empreendedores em todo o mundo, prontos para investir seus próprios recursos em modelos de negócios promissores, o mercado é amplo.

Ge também explicou porque ele acha que a TOJOY se tornará uma empresa com valorização de trilhão de dólares.

"A TOJOY acelerou 229 projetos, fornecendo rápido crescimento através de serviços em troca de ações", disse Ge.

"Dentro de cinco anos, a TOJOY poderá alcançar de 2.000 a 3.000 empresas aceleradas. De acordo com o crescimento de valor criado por essas empresas, espera-se que a TOJOY cresça para atingir o valor de mercado de trilhão de dólares.

Ge disse que serviços de nível empresarial como os da TOJOY irão cada vez mais estar em demanda durante os próximos 20 anos. De acordo com Ge, não há nenhum outro ecossistema empresarial comparável com o ecossistema florestal descrito pelo Sr. Li, que a TOJOY criou.

Modelo de "Plataforma + Compartilhamento" espera criar o próximo super unicórnio

A resiliência dessa plataforma foi demonstrada pelo contínuo crescimento dos negócios da TOJOY durante a pandemia da COVID-19. Tendo preparado antecipadamente uma plataforma global colaborativa de negócios digitais, A TOJOY conseguiu fazer todos seus negócios on-line rapidamente no início da pandemia. Isso não somente colocou on-line suas conferências de compartilhamento de oportunidades de negócios unicórnio (Unicorn Business Opportunity Sharing Conferences), mas também permitiu que 7.000 de todos seus funcionários trabalhassem remotamente.

Mesmo antes da recuperação da pandemia na China, o aplicativo TOJOY Entrepreneur Cloud realizou cerca de 30 conferências on-line de compartilhamento de oportunidades de negócios unicórnio na China e lançou mais de 100 projetos de alta qualidade.

Em seu primeiro evento on-line/off-line após a pandemia, o 2020 China Unicorn Carnival, a TOJOY anunciou que 34 projetos, que foram incubados na plataforma de compartilhamento da TOJOY, lançaram planos coletivamente para comercializarem ações em bolsa. Isso traz a TOJOY um passo mais perto de seu objetivo de uma valorização de trilhão de dólares.

A TOJOY planeja continuar ajudando empresas inovadoras a se tornarem grandes empresas as quais a TOJOY se refere como "grandes árvores" e desta forma aumentar seu ecossistema para se tornar uma "floresta" exuberante. Com este sistema a empresa espera se tornar a próxima super unicórnio com valorização de trilhão de dólares.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1245348/ToJoy.jpg

FONTE ToJoy Shared Holding Group Co., Ltd.

Related Links

https://en.tojoy.com/



SOURCE ToJoy Shared Holding Group Co., Ltd.