Plataforma educacional toolshero oferece suporte global para o autodesenvolvimento durante a quarentena

A toolshero é uma plataforma educacional que possibilita a todos a obtenção do desenvolvimento pessoal e profissional ao oferecer o acesso fácil e acessível ao conhecimento. Durante a quarentena, a toolshero fornecerá à nossa comunidade global o acesso gratuito à sua plataforma on-line por um mês, oferecendo o acesso à mais de 750 artigos científicos e práticos sobre uma ampla variedade de tópicos como liderança, comunicações, criatividade, marketing, psicologia e desenvolvimento pessoal. Os artigos de alta qualidade são enriquecidos com modelos, planilhas e imagens que tornam o aprendizado mais fácil e rápido.

Acima de 10 milhões de pessoas em mais de 100 países utilizam a plataforma toolshero que com a expansão contínua está ainda mais consciente do seu papel na contribuição para um mundo mais empoderado. "É um grande orgulho ser embaixatriz da toolshero", disse Sheryl Lynn Baas, ex-Miss Holanda e DJ internacional. "Especialmente durante esses tempos difíceis, é incrível que a toolshero esteja oferecendo este suporte global. Desde que participei do concurso Miss Universo em 2006 e criei a Fundação Sheryl Lynn, a educação e o empoderamento são os temas do meu ativismo e por isso estou muito feliz em ajudar a divulgar a boa notícia!".

Mais informações

A toolshero empodera as pessoas ao redor do mundo através de sua plataforma educacional facilmente acessível e de alta qualidade visando o desenvolvimento pessoal e profissional. Sua meta é proporcionar a alunos, profissionais, cientistas e interessados globalmente a oportunidade de crescimento através de ferramentas educacionais que facilitam um maior autodesenvolvimento. O know-how valioso é usado nas práticas diárias e os conhecimentos obtidos por nossos usuários podem ser compartilhados com todos ao seu redor. É assim que juntos empoderamos o mundo.

Acesse www.toolshero.com/subscribe para mais informações.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1158642/Toolshero_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1158643/Toolshero_ambassador_Sheryl_Lynn.jpg

FONTE Toolshero

