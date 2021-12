Plataforma Fintech espanhola Ibancar levanta linha de crédito de até 10 milhões de euros liderada pela Knuru Capital

MADRI, 22 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Ibancar, plataforma de crédito ao consumidor baseada em ativos, assinou sua primeira linha de crédito institucional de até 10 milhões de euros. A empresa está crescendo rapidamente na Espanha e agora planeja expandir sua atuação para o México, bem como lançar outros produtos de crédito relacionados a veículos.

A linha de crédito foi liderada pelo investidor global de capital de risco e crédito privado Knuru Capital e permitirá que a plataforma financie sua crescente carteira de crédito e continue sua trajetória de crescimento expressivo. A linha de crédito complementará o financiamento de dívidas atual e em andamento da Ibancar proveniente de marketplaces de crowdlending, onde construiu um dos mais sólidos registros de originação, oferecendo altos retornos aos investidores com perdas de crédito excepcionalmente baixas.

Durante 2021, a plataforma teve um crescimento excepcional de 3x em relação ao ano anterior e crescimento de originação de empréstimo de 4x, ao mesmo tempo em que manteve prejuízos abaixo de 3% da receita.

A Ibancar, uma fintech em modo de escalonamento vertical, se concentra em empréstimos digitais de títulos de automóveis que oferecem um meio para os mutuários obterem empréstimos com base no valor de seus veículos. A plataforma proprietária é 100% digital e remota e pode oferecer empréstimos mais baratos, maiores e mais longos do que a maioria dos outros prestamistas on-line. A plataforma tem como objetivo fornecer uma alternativa ética a milhões de mutuários que, atualmente, utilizam produtos de empréstimo on-line caros e não seguros, como serviços de empréstimos sobre remuneração (empréstimos payday). A opção de uso de automóveis como garantia também permite que a plataforma agregue mutuários que não utilizam os serviços bancários, não bancários e de crédito invisível ao mercado on-line de finanças de consumo.

A plataforma digital da Ibancar provou ser extremamente bem-sucedida no mercado espanhol, onde já concedeu sete milhões de euros em empréstimos, e também comprovou sua resiliência ao continuar a desempenhar e a produzir um crescimento significativo sem perdas de crédito durante a crise da COVID.

Alex Melis, fundador e CEO da Ibancar, declarou:" Acreditamos que a maioria dos produtos no mercado de crédito de consumo on-line não resolvem o problema do tomador e a única maneira de resolver esse problema é oferecendo empréstimos mais longos, maiores, mais baratos e transparentes. A única maneira inclusiva e ética de conceder esses empréstimos é utilizando garantias. Estamos extremamente orgulhosos de nosso sucesso e planejamos expandir nossa oferta de produtos para cartões de crédito com suporte automotivo, bem como financiamento automático B2C seguro e C2C para marketplaces. Também pretendemos lançar a Ibancar no México durante o ano de 2022."

A empresa tem planos de anunciar mais uma linha de crédito institucional de até 50 milhões de euros em 2022 e, atualmente, está trabalhando em um aumento de capital de três milhões de euros para financiar o desenvolvimento de novos produtos e a expansão para novos mercados.

Sobre a Ibancar

A Ibancar é uma plataforma de empréstimo fintech de rápido crescimento que transforma o crédito ao consumidor, tornando os empréstimos on-line rápidos e acessíveis a todo o espectro social e de crédito de mutuários com foco em práticas de empréstimo éticas e inclusivas.

Sobre a Knuru Capital

A Knuru é uma investidora de capital de risco que busca oportunidades de capital e crédito no setor de tecnologia em todo o Conselho de Cooperação do Golfo, África e sul da Europa, com interesse particular no setor de serviços financeiros e mercados mal atendidos.

FONTE Ibancar

