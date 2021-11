Plataforma líder de serviços financeiros baseados em criptomoedas da Ásia, Matrixport avaliada em mais de US$ 1 bilhão -- dois anos após sua fundação

SINGAPURA, 18 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Matrixport, uma plataforma de serviços financeiros de ativos digitais de rápido crescimento da Ásia, encerrou sua rodada de financiamento da Série C com uma avaliação de mais de US$ 1 bilhão — apenas dois anos após sua criação. Esta rodada foi liderada por parceiros da DST Global, C Ventures e K3 Ventures com outros participantes, incluindo Qiming Venture Partners, CE Innovation Capital, Tiger Global, Cachet Group, Palm Drive Capital, Foresight Ventures e A&T Capital, juntamente com os investidores anteriores Lightspeed, Polychain, Dragonfly Capital, CMT Digital e IDG Capital. A start-up com sede em Singapura arrecadou US$ 129 milhões até o momento.

A Matrixport oferece um conjunto completo de serviços financeiros de criptomoeda, incluindo custódia institucional, comércio, empréstimos, produtos estruturados e gestão de ativos para clientes institucionais e de varejo[1]. Em março de 2021, a empresa detinha mais de US$ 10 bilhões em ativos de clientes sob gestão e custódia, e registrou US$ 5 bilhões em transações mensais em todas as linhas de produtos.

"Sempre acredito que um ecossistema de blockchain aberto e sem permissões é a base de uma nova rede financeira que beneficiará grande parte da população mundial. Como resultado, haverá centenas de trilhões de valores criados, armazenados e transferidos nesta nova rede financeira", disse Jihan Wu, cofundador e presidente da Matrixport.

Desde o seu início em 2019, a missão da Matrixport é ser uma plataforma única de serviços financeiros. Seu crescimento exponencial foi impulsionado por recursos tecnológicos robustos e ofertas inovadoras de produtos, como o primeiro produto de criptomoeda de dupla unidade monetária do mundo. A empresa oferece um conjunto abrangente de ofertas sob medida em diferentes apetites de risco e expectativas de rendimento.

"Somos mais do que uma porta de entrada para a economia de criptomoedas. A Matrixport é o local em que clientes institucionais e indivíduos encontram facilidade em obter mais de sua criptomoeda, além de simplesmente negociar. Estamos continuamente lançando mais novas maneiras de investir criptomoedas e ganhar rendimentos de forma segura e sustentável. Acreditamos que é muito importante retribuir a escolha aos nossos clientes com uma variedade de produtos inovadores de investimento em criptomoedas", disse John Ge, cofundador e CEO da Matrixport.

Com esse financiamento, a Matrixport planeja investir ainda mais em pesquisa e desenvolvimento para melhorar suas ofertas e segurança de produtos inovadores, ao mesmo tempo otimizando para oferecer uma experiência de usuário ainda maior. Os fundos também serão utilizados para dar suporte à sua expansão global, bem como garantir licenças para operar em mais jurisdições. Com a visão da empresa de "tornar a criptomoeda fácil para todos", a implementação permitirá que mais usuários em todo o mundo adotem sua plataforma de serviços financeiros de criptomoedas.

"À medida que os ativos digitais baseados em blockchain ganham maior adoção e aceitação, novas vias são necessárias para capturar rendimento, obter liquidez e gerenciar ativos de criptomoedas como uma classe emergente de ativos. Com profundo conhecimento sobre as finanças tradicionais e uma compreensão entusiasmada dos ativos de criptomoedas, a Matrixport está bem posicionada para responder à crescente demanda por esta nova área de investimento, impulsionada principalmente pelas gerações mais jovens", disse Adrian Cheng, fundador da C Ventures e CEO do New World Group.

"A Matrixport demonstrou enorme liderança de pensamento como uma plataforma de serviços financeiros de ativos digitais, sendo pioneira em oferecer um conjunto bem selecionado de ofertas inovadoras de investimento em criptomoedas. A Matrixport capacita nativos de criptomoedas, clientes institucionais sofisticados e, igualmente, a grande comunidade de usuários de primeira vez que embarcam em sua jornada de investimento em criptomoedas a bordo de uma plataforma robusta e confiável", disse MX Kuok, sócio-gerente da K3 Ventures.

"Como uma dos primeiros investidores, a Dragonfly está entusiasmada em ver o crescimento e a inovação contínuas da Matrixport na classe de ativos emergentes. Ela está bem posicionada para se tornar uma das vias de acesso mais críticas para a adoção de criptomoedas", disse Feng Bo, sócio-gerente fundador da Dragonfly Capital.

[1] isenção de responsabilidade: varejo refere-se aos clientes nas jurisdições em que o fornecimento de produtos financeiros relacionados a criptomoedas aos clientes de varejo não é restrito ou proibido por lei.

Sobre a Matrixport

A Matrixport é uma das plataformas de serviços financeiros de ativos digitais de crescimento mais rápido da Ásia. Com 10 bilhões de dólares em ativos sob gestão e custódia, ela oferece serviços financeiros de criptomoedas completos com mais de 5 bilhões de dólares em volumes médios de negociação mensal. As ofertas incluem a Cactus Custody™, spot OTC, renda fixa, produtos estruturados, empréstimos, bem como gestão de ativos.

Com sede em Singapura, a missão da Matrixport é facilitar a criptomoeda para todos e seu lema é "Tenha mais rendimentos com suas criptomoedas". A empresa detém licenças em Hong Kong e na Suíça, com mais de 220 funcionários atendendo instituições e clientes de varejo em toda a Ásia e Europa. Para mais informações, visite www.matrixport.com.

