Plataforma Lounge A inova no mercado de moda

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, Brasil, 12 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- A compra de roupas, sapatos e acessórios de moda na Internet é algo corriqueiro nos dias de hoje, mas a quantidade de ofertas disponíveis pode fazer com que o consumidor se perca nesse processo, tendo sempre a sensação de que se pesquisasse mais um pouco acabaria encontrando uma loja virtual com um preço melhor. E nessa busca, apenas os grandes saem vitoriosos, com os e-commerces menores ficando de fora – mesmo com o produto certo e o melhor desconto, mas não conseguindo chegar às pessoas de forma eficiente.

Até os Marketplaces e buscadores de produtos não escapam desse destino, apresentando resultados apenas de lojas parceiras. Por conta disso surgiu o Lounge A, um verdadeiro buscador de produtos que não se atém somente às lojas parceiras, mas que é capaz de incluir qualquer loja virtual através de um processo similar à varredura que o Google faz na Internet. São sapatos, sandálias, vestidos, jaquetas, pulseiras, óculos e tudo o que envolve a moda, contando com mais de 500 mil produtos e 3 mil marcas ativas na Plataforma.

Ainda no quesito marcas, pode-se ter acesso aos maiores descontos de marcas de moda em um único lugar, comparando as melhores ofertas e realizando a melhor compra possível. "Para nós é uma satisfação poder entregar o melhor resultado possível para o consumidor final, permitindo também que negócios menores consigam competir de igual para igual com as grandes lojas", diz Leonardo Alonso do Lounge A.

"Observamos claramente que o consumidor não se atém apenas aos e-commerces famosos, se beneficiando de ter tudo entregue em suas mãos para comprar bem economizando dinheiro", completa Leonardo. Esse comportamento valida a Plataforma ao entregar o que as pessoas buscam e não somente o que as lojas promovem.

O acesso à informação de forma compactada e sem filtros é o que mais têm valor às pessoas, e seja na área de moda ou em qualquer outra, o que vale no final é dar o poder de escolha na mão do consumidor, sendo esse inclusive o pilar de grandes ferramentas como o Google por exemplo, onde a tecnologia aliada à eficiência se unem para que todos ganhem no final.

