Платформа L.E.M.O.N. обеспечивает технический прогресс компании GWM

Платформа поставляется с четырьмя версиями силовых агрегатов: двигателем внутреннего сгорания (ДВС), электро- и гибридным двигателями, а также двигателем на водородных топливных элементах. Бензиново-электрический гибрид поставляется как с архитектурой DHT, так и с архитектурой P2/P2+P4. Для городских поездок больше подходит архитектура DHT, поскольку она обеспечивает более длительный пробег при низком энергопотреблении. Например, гибрид HAVAL H6 с такой архитектурой экономит 48-50% топлива, а пробег на чистом электричестве составляет 200 км.

Малый вес — одно из важнейших преимуществ платформы L.E.M.O.N. Для снижения веса автомобиля кузов производится из алюминия, дверные проемы в цельных боковых панелях выполнены методом горячей штамповки. При создании модели HAVAL DARGO, успешно запущенной на международном рынке, в рамках платформы использовалась технология Tailor Rolled Blank (TRB), предусматривающая производство деталей из металлических заготовок при помощи лазерной или точечной сварки. Что еще более важно, в автомобиле используется высокопрочная сталь, на которую приходится более 75%, а самое высокое значение прочности горячештампованной стали превышает 1900 МПа. Это обеспечивает выдающиеся характеристики внедорожников.

Платформа L.E.M.O.N. также предъявляет высокие требования к уровню безопасности. Специалисты компании протестировали 18 типичных сценариев вождения для пользователей из разных стран. Например, немецкие пользователи ездят по шоссе без ограничений скорости, а пользователи из стран Ближнего Востока водят автомобиль по жаре. Параметры платформы соответствует пятизвездочному рейтингу безопасности NCAP и самому высокому рейтингу IIHS в Северной Америке, что подтверждено рядом испытаний. Модель HAVAL JOLION, оснащенная подобной платформой, отличается высоким уровнем безопасности. Она снабжена системой панорамного обзора, которая отображает происходящее вокруг автомобиля с высокой четкостью и без слепых зон. Таким образом пользователи могут наблюдать за дорожными условиями, что обеспечивает повышенную безопасность вождения.

В настоящее время продажи моделей на базе платформы L.E.M.O.N. — HAVAL H6 3-го поколения, HAVAL DARGO, HAVAL JOLION и ORA GOODCAT — ведутся по всему миру.

В качестве одной из ведущих платформ в автомобильной промышленности L.E.M.O.N. лежит в основе технического прогресса GWM и способствует достижению компанией статуса мирового лидера. Сменяющийся председатель компании GWM Му Фэн (Mu Feng) заявил, что платформа L.E.M.O.N. будет основным конкурентным преимуществом GWM в следующем десятилетии, а также обеспечит надежную поддержку развитию компании на мировом рынке.

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1738050/GWM__L_E_M_O_N__Platform.mp4

SOURCE GWM