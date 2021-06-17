Платформа L.E.M.O.N. от GWM выводит безопасность вождения на новый уровень

News provided by

GWM

Jun 17, 2021, 07:41 ET

БАОДИНГ (Китай), 17 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- В мае автомобиль марки HAVAL JOLION на базе платформы L.E.M.O.N. завоевал популярность в Саудовской Аравии, Чили, России и на других основных рынках присутствия GWM, а также вызвал сенсацию в Интернете. Модель характеризуется высокими показателями безопасности, благодаря чему автомобиль занимает лидирующие позиции среди продуктов того же уровня даже на международном рынке.

GWM's L.E.M.O.N. Platform Leads a New Trend of Safe Driving in the World
GWM's L.E.M.O.N. Platform Leads a New Trend of Safe Driving in the World

L.E.M.O.N., разработка компании GWM с прицелом на будущее, представляет собой высокоинтеллектуальную модульную технологическую платформу, которая отличается гибкостью и простотой управления, высокой производительностью и обеспечивает высокий уровень безопасности. В системе безопасности данной платформы записано 18 типичных сценариев использования, отобранных в результате опроса пользователей по всему миру. Функционал строго соответствует требованиям пятизвездочного рейтинга безопасности NCAP и самого высокого рейтинга IIHS («Хорошо»). Платформа прошла 124 вида испытаний в рабочих условиях. Было проведено более 8000 обновлений виртуального моделирования с последующей оптимизацией. Помимо вышеуказанных международных стандартов и правил, компания GWM также анализирует и изучает нестандартные условия эксплуатации в рамках наиболее часто встречающихся сценариев реальных столкновений. В результате L.E.M.O.N. является одной из немногих платформ в отрасли, соответствующих самым строгим в мире требованиям к поведению автомобиля при столкновении и обеспечивающим максимально возможную безопасность вождения пользователей.

За счет интеграции L.E.M.O.N. автомобиль HAVAL JOLION занимает отличные позиции на рынке с точки зрения безопасности пассажиров, пешеходов, транспортных средств, а также энергетической безопасности. HAVAL JOLION создан для полноценной защиты пассажиров и оснащен системой ESP 9.3 последнего поколения, адаптивным интеллектуальным круиз-контролем, автоматической системой экстренного торможения и другими системами, повышающими безопасность вождения в различных дорожных условиях, например на высокой скорости, на дорогах с интенсивным движением, в снегопад или дождь. Система панорамного видеонаблюдения высокой четкости, мониторинг усталости, сигнализация превышения скорости, система контроля давления в шинах, шесть подушек безопасности от международного бренда Autoliv, а также автоматическая разблокировка, отключение подачи масла при столкновении установлены для обеспечения еще большей безопасности пассажиров и пешеходов как в активном, так и в пассивном режимах. В автомобиле HAVAL JOLION используется рама из 73% высокопрочной стали для повышенной защиты, а также для уменьшения уровня повреждений и затрат на техническое обслуживание автомобиля при столкновении с другими автомобилями на низкой скорости. В моделях HAVAL JOLION интегрированы решения для механической защиты, точечной защиты и стратегическое ПО, гарантирующие значительное снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

Платформа L.E.M.O.N., демонстрирующая мощные технические возможности GWM, закладывает основу для последующей глобализации деятельности компании. Компания GWM стремится проводить больше исследований и разработок, обновлять продукцию за счет результатов технологических прорывов и постоянно повышать ценность своего бренда, чтобы предоставить инновационный опыт пользователям по всему миру.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1534472/GWM_s_L_E_M_O_N__Platform_Leads_A_New_Trend_of_Safe_Driving_in_the_World.jpg

SOURCE GWM

Also from this source

La plateforme L.E.M.O.N. de GWM établit une nouvelle norme de...

GWMs L.E.M.O.N. Plattform führt einen neuen Trend zum sicheren...

Explore

More news releases in similar topics