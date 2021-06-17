Платформа L.E.M.O.N. от GWM выводит безопасность вождения на новый уровень

L.E.M.O.N., разработка компании GWM с прицелом на будущее, представляет собой высокоинтеллектуальную модульную технологическую платформу, которая отличается гибкостью и простотой управления, высокой производительностью и обеспечивает высокий уровень безопасности. В системе безопасности данной платформы записано 18 типичных сценариев использования, отобранных в результате опроса пользователей по всему миру. Функционал строго соответствует требованиям пятизвездочного рейтинга безопасности NCAP и самого высокого рейтинга IIHS («Хорошо»). Платформа прошла 124 вида испытаний в рабочих условиях. Было проведено более 8000 обновлений виртуального моделирования с последующей оптимизацией. Помимо вышеуказанных международных стандартов и правил, компания GWM также анализирует и изучает нестандартные условия эксплуатации в рамках наиболее часто встречающихся сценариев реальных столкновений. В результате L.E.M.O.N. является одной из немногих платформ в отрасли, соответствующих самым строгим в мире требованиям к поведению автомобиля при столкновении и обеспечивающим максимально возможную безопасность вождения пользователей.

За счет интеграции L.E.M.O.N. автомобиль HAVAL JOLION занимает отличные позиции на рынке с точки зрения безопасности пассажиров, пешеходов, транспортных средств, а также энергетической безопасности. HAVAL JOLION создан для полноценной защиты пассажиров и оснащен системой ESP 9.3 последнего поколения, адаптивным интеллектуальным круиз-контролем, автоматической системой экстренного торможения и другими системами, повышающими безопасность вождения в различных дорожных условиях, например на высокой скорости, на дорогах с интенсивным движением, в снегопад или дождь. Система панорамного видеонаблюдения высокой четкости, мониторинг усталости, сигнализация превышения скорости, система контроля давления в шинах, шесть подушек безопасности от международного бренда Autoliv, а также автоматическая разблокировка, отключение подачи масла при столкновении установлены для обеспечения еще большей безопасности пассажиров и пешеходов как в активном, так и в пассивном режимах. В автомобиле HAVAL JOLION используется рама из 73% высокопрочной стали для повышенной защиты, а также для уменьшения уровня повреждений и затрат на техническое обслуживание автомобиля при столкновении с другими автомобилями на низкой скорости. В моделях HAVAL JOLION интегрированы решения для механической защиты, точечной защиты и стратегическое ПО, гарантирующие значительное снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

Платформа L.E.M.O.N., демонстрирующая мощные технические возможности GWM, закладывает основу для последующей глобализации деятельности компании. Компания GWM стремится проводить больше исследований и разработок, обновлять продукцию за счет результатов технологических прорывов и постоянно повышать ценность своего бренда, чтобы предоставить инновационный опыт пользователям по всему миру.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1534472/GWM_s_L_E_M_O_N__Platform_Leads_A_New_Trend_of_Safe_Driving_in_the_World.jpg

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