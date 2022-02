Platforma L.E.M.O.N. - przyspieszenie rozwoju GWM

System oferuje użytkownikom cztery rozwiązania układu napędowego do wyboru, takie jak silnik spalinowy (ICE), hybryda, czysty napęd elektryczny i wodorowe ogniwo paliwowe. Benzynowo - elektryczna hybryda jest dostępna zarówno w wersji DHT jak i P2/P2+P4. Architektura DHT jest szczególnie polecana do dojazdów do pracy w mieście ze względu na dłuższy przebieg i niskie zużycie energii. Przykładowo HAVAL H6 HEV w tej formie charakteryzuje się oszczędnością paliwa na poziomie 48-50% przy czysto elektrycznym przebiegu wynoszącym 200 km.

Lekkość należy do najważniejszych cech platformy L.E.M.O.N.. Oprócz opracowania całkowicie aluminiowej karoserii w celu zmniejszenia masy pojazdu zastosowano również jednoczęściowe rozwiązanie w postaci tłoczonych na gorąco pierścieni drzwiowych w celu dalszego zmniejszenia masy. Debiutujący niedawno za granicą HAVAL DARGO wykorzystuje Tailor Rolled Blank (TRB) stworzony przez tę platformę. Co ważniejsze, w tym pojeździe zastosowano stal o zwiększonej wytrzymałości, która stanowi ponad 75% całości, przy czym najwyższa wytrzymałość stali wytłaczanej na gorąco przekracza 1900 MPa, co pozwala na efektywniejsze spełnienie wymagań użytkowników w zakresie jazdy terenowej.

Pod względem bezpieczeństwa platforma L.E.M.O.N. także postawiła tu wysokie wymagania. Przetestowano 18 typowych zastosowań dla użytkowników na całym świecie, jak np. niemieccy użytkownicy jeżdżący po autostradzie bez ograniczeń prędkości i użytkownicy z Bliskiego Wschodu poruszający się w ekstremalnie gorącym środowisku. Ponadto podczas każdego procesu weryfikacji ściśle przestrzega pięciogwiazdkowej oceny bezpieczeństwa NCAP i najwyższej oceny IIHS w Ameryce Północnej. Przykładowo HAVAL JOLION dysponuje zaawansowanymi funkcjami bezpieczeństwa charakterystycznymi dla tej platformy. W celu ochrony kierowców wykorzystywany jest system panoramicznego obrazu 360°, który może zaoferować użytkownikom wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości bez martwych stref, ułatwiając im obserwację otaczających warunków drogowych i zapewniając wszechstronne bezpieczeństwo jazdy.

Obecnie modele bazujące na platformie L.E.M.O.N., takie jak HAVAL H6 trzeciej generacji, HAVAL DARGO, HAVAL JOLION i ORA GOODCAT, zostały wprowadzone na rynek międzynarodowy.

Jako jedna z wiodących platform w przemyśle motoryzacyjnym L.E.M.O.N. wprowadza produkty na wyższy poziom i stopniowo staje się motorem przyspieszającym ogólnoświatowy rozwój GWM. Pełniący obowiązki rotacyjnego prezesa GWM Mu Feng powiedział, że platforma L.E.M.O.N. jest podstawową siłą konkurencyjną GWM w następnej dekadzie, a także solidnym wsparciem dla firmy, gwarantującym sprostanie globalnej konkurencji.

Materiał filmowy - https://mma.prnewswire.com/media/1738050/GWM__L_E_M_O_N__Platform.mp4

SOURCE GWM