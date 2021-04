Platforma łączności Mindray M-Connect to przełom w monitorowaniu stanu pacjenta

Platforma M-Connect to liczne zintegrowane rozwiązania IT, które umożliwiają połączenie pacjentów, świadczeniodawców i system opieki zdrowotnej, zapewniając większą widoczność, usprawniony tryb pracy, ulepszone procedury podejmowania decyzji w ramach praktyki klinicznej i lepszy poziom ochrony prywatności pacjenta. Rozwiązania te wspierają podmioty świadczące usługi medyczne w wydajnym lokowaniu zasobów i wychodzą naprzeciw potrzebom kadry medycznej, dając dostęp do danych pacjenta o każdej porze i w każdym miejscu.