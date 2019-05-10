Платформа OK Jumpstart анонсировала вторую продажу токенов ALLIVE (ALV) на следующей неделе

Эпоха "умного" здравоохранения с применением технологий блокчейна и ИИ

ALLIVE представляет собой "интеллектуальную экосистему здравоохранения на базе блокчейн-технологий". Ее задача - создать стандартизованные форматы интеграции медицинских данных, обеспечить поддержку параллельного доступа многочисленных пользователей, расширения и совместимости, а также защитить конфиденциальность данных посредством децентрализованного, зашифрованного хранилища. Начиная с августа 2018 года, команда ALLIVE активно сотрудничает с Ontology, содействуя внутриотраслевому взаимодействию и обмену данными. Это партнерство направлено на создание децентрализованной системы здравоохранения и умной блокчейн-сети.

"Платформа OK Jumpstart, как всегда, оценивает потенциал каждого проекта. ALLIVE улавливает саму суть блокчейн-технологий, обеспечивая их использование в принципиально новых пользовательских сценариях. Этот проект подает хороший пример, демонстрирующий способность технологий преобразовывать процессы медицинского обслуживания и повышать качество нашей жизни - например, обеспечивая врачам легкий доступ к электронным медицинским картам без ущерба для конфиденциальности персональных данных, - прокомментировал операционный директор OKEx Энди Чанг (Andy Cheung). - Мы уже имели возможность наблюдать колоссальный рост финансовой системы, ставший возможным благодаря блокчейн-технологиям. Но их потенциал поистине безграничен. Мы можем использовать блокчейн для создания устойчивой экосистемы умного здравоохранения, делая медицинские сервисы дешевле и доступнее для всех и каждого ".

Стареющее население земли сталкивается со все большим распространением хронических и новых заболеваний, а дорогостоящие медицинские решения или таргетированные терапевтические методы могут быть недоступны для многих.

На фоне постоянно растущей стоимости медицинских услуг внедрение блокчейн-технологий способно эффективно минимизировать дисбаланс между потребностями и финансовыми возможностями. Более того, непрерывные усилия в этом направлении позволят уже в ближайшем будущем заложить устойчивый фундамент для доступного, недорогого и высококачественного здравоохранения.

Платформа OK Jumpstart оптимизировала правила продажи токенов

Как анонсировалось при предыдущей продаже, OKEx осуществила несколько изменений, открывающих доступ к торгам большему числу пользователей.

Процесс распределения подписки сохранится, а OKB останется единственной монетой для оплаты подписки и расчетов. Подписка будет осуществляться в две сессии.

Для участия в торгах заинтересованные пользователи должны иметь на своих счетах как минимум 500 OKB в течение среднего 15-дневного периода. Моментальные снимки счетов будут выполняться ежедневно в произвольное время. Чем больше OKB на вашем счету, тем большую долю в подписке вы можете получить. (Подсказка: наличие на счету ≥ 2 500 OKB на протяжении 15 дней позволяет достичь максимального коэффициента распределения подписки).

1-я сессия: Лимит переподписки

Лимит продолжительности сессии - 10 минут. Однако сессия может завершиться раньше в случае достижения лимита переподписки.

(НОВОЕ ПРАВИЛО) 2-я сессия: Без лимита переподписки

Лимит продолжительности сессии - 10 минут. Пользователи, успешно подписавшиеся на токены в течение указанного периода, будут иметь право на участие в подписке.

Расчет долей участия и результаты подписки будут объявляться по окончании каждой сессии. Распределение токенов в 1-й и 2-й сессии будет обнародовано в ходе объявления результатов каждого раунда продаж.

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О платформе OK Jumpstart

В задачи платформы продаж токенов OKEx, - OK Jumpstart, - входит инкубация высокоперспективных проектов и поддержка начинающих предпринимателей путем предоставления надежных сервисов продажи монет среди глобальной пользовательской базы. OKB является единственным токеном, принимаемым к оплате на OK Jumpstart.

Модель продажи токенов считается идеальным способом обеспечить стартовый скачок проектам с высоким потенциалом и начинающим предпринимателям. Любой проект, запускаемый на OK Jumpstart, регистрируется на нашей спотовой бирже, а проекты, демонстрирующие наиболее высокие результаты, получат возможность регистрации на нашей площадке С2С и рынке производных инструментов.

О компании OKEx

OKEx - ведущая мировая биржа цифровых активов со штаб-квартирой на Мальте, предоставляющая мировым трейдерам полный комплекс сервисов, включая торговлю токенами, фьючерсами, индексными фондами, сделки бессрочного свопа с применением блокчейн-технологий. В данный момент на этой биржевой площадке представлены свыше 400 трейдинговых пар токенов и фьючерсов, дающих пользователям возможность оптимизировать свои стратегии. Платформа предоставляет надёжную, безопасную и стабильную среду для торговли цифровыми активами, обслуживая миллионы клиентов из более чем 200 стран мира.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/885201/OK_Jumpstart.jpg

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/738615/OKEx_Logo.jpg

SOURCE OKEx