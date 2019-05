Platforma OK Jumpstart příští týden zahájí prodej tokenů pro ALLIVE (ALV)

ALLIVE je „ekosystém inteligentní zdravotní péče založený na technologii blockchainu", jehož cílem je poskytovat standardizované formáty pro integraci zdravotnických dat, podporovat vysokou souběžnost uživatelů, chránit soukromí dat prostřednictvím decentralizovaného šifrovaného úložiště a podporovat kompatibilitu rozšíření. Tým projektu ALLIVE spolupracuje se společností Ontology od srpna 2018, aby usnadnil spolupráci mezi podniky a sdílení dat. Cílem tohoto partnerství je vytvořit decentralizovaný zdravotní systém a inteligentní síť blockchainu.

„Jako vždy platforma OK Jumpstart využívá potenciál každého podpůrného projektu a ALLIVE jednoduše zachycuje podstatu technologie blockchainu tím, že ji aplikuje na nové případy využití. Je dobrým příkladem toho, jak technologie dokáže transformovat postupy zdravotní péče a zlepšit náš život, jako například usnadnit zpřístupnění elektronických lékařských záznamů lékařům, aniž by museli obětovat bezpečnost našich osobních údajů," řekl Andy Cheung, ředitel operací společnosti OKEx. „Zaznamenali jsme obrovský růst technologie blockchainu v našem finančním systému, ale síla blockchainu je neomezená. Můžeme ji také využít k vytvoření udržitelné inteligentní zdravotnické komunity, která by zlepšila ekosystém zdravotnictví, aby bylo přístupnější a cenově dostupnější pro všechny."

Obecně platí, že stárnoucí populace čelí většímu výskytu chronických onemocnění nebo nových nemocí a nákladná lékařská řešení nebo cílená léčba nemusí být cenově dostupnou volbou pro všechny.

Vzhledem ke stále rostoucím nákladům na zdravotní péči může přijetí technologie blockchainu efektivně minimalizovat boj o zvládání zdravotních a finančních problémů. Neustálé úsilí může navíc v blízké budoucnosti vytvořit udržitelný základ pro cenově dostupný, přístupný a kvalitní ekosystém zdravotní péče.

Vylepšená pravidla prodeje tokenů na platformě OK Jumpstart

Jak již bylo oznámeno během předchozího prodeje tokenů, společnost OKEx zavedla několik změn, aby umožnila účast více uživatelům.

Proces předplatného a přidělování zůstane zachován, přičemž OKB bude jediným přijímaným tokenem pro předplatné a vypořádání. Budou probíhat dvě fáze pro předplatné.

Zájemci o účast na tomto prodeji tokenů jsou povinni držet na účtu minimálně 500 OKB v 15denním průměru. Snímek každého účtu bude pořizován denně v náhodném čase. Čím vyšší bude držená částka tokenů OKB, tím větší bude získaný příděl. (Tip: držení ≥ 2 500 OKB po průměrnou dobu 15 dnů může dosáhnout maximálního koeficientu přidělování.)

1. fáze: S limitem překročení předplatného

Časový limit této fáze je 10 minut. Tato fáze může být nicméně ukončena dříve, jakmile bude dosaženo limitu překročení předplatného.

(Nově) 2. fáze: Bez limitu překročení předplatného

Časový limit této fáze je 10 minut. Uživatelé, kteří se v tomto časovém rámci úspěšně přihlásí, budou mít nárok na předplatné.

Kalkulace přidělování a výsledky předplatného budou vyhlášeny po ukončení každé fáze. Přidělení tokenů pro první a druhou fázi bude zveřejněno v oznámení o prodeji po každém kole.

Pro nejnovější zprávy sledujte Twitter OKEx a OK Jumpstart.

O platformě OK Jumpstart

OK Jumpstart, jako obchodní platforma společnosti OKEx, usiluje o inkubaci projektů s vysokým potenciálem a podporu začínající podnikatelů tím, že nabízí naší globální uživatelské základně spolehlivý nástroj pro prodej tokenů. OKB bude na platformě OK Jumpstart jediným přijímaným tokenem.

Model prodeje tokenů je považován za ideální metodu pro rozjezd vysoce kvalitních projektů a začínajících podnikatelů. Jakékoliv projekty spuštěné na platformě OK Jumpstart budou obchodovány na našem spotovém trhu a ty s vynikajícími výsledky budou mít dokonce možnost zařazení na naše trhy C2C a derivátů.

O kryptoburze OKEx

OKEx je přední světová burza digitálních aktiv, která globálním obchodníkům s blockchainovou technologií nabízí služby obchodování s digitálními aktivy, jako je obchodování s tokeny, termínované obchody a tracker indexů. V současné době nabízí burza více než 400 párů tokenů a termínovaných obchodů, které uživatelům umožňují optimalizovat své strategie. Platforma poskytuje bezpečné, spolehlivé a stabilní prostředí pro obchodování s digitálními produkty, které slouží milionům zákazníků z více než 200 zemí a regionů.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/885201/OK_Jumpstart.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/738615/OKEx_Logo.jpg

SOURCE OKEx