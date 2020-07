Platforma SEunicloud firmy Shanghai Electric zdobywa pierwszą światową nagrodę w dziedzinie automatyki przemysłowej podczas WAIC 2020

Tegoroczne wydarzenie zostało zorganizowane przez komitet Światowego Kongresu poświęconego Sztucznej Inteligencji (ang. World Artificial Intelligence Congress), a jego współgospodarzami byli Chiński Instytut Informacji i Komunikacji oraz Sojusz na Rzecz Internetowej Automatyki Przemysłowej. Głównym tematem szczytu były „Innowacje, integracja i budowanie przyszłości inteligentnego przemysłu". Program obejmował omówienie granic zastosowań przemysłowych technologii block chain, big data i internetowych platform przemysłowych, jak również poszukiwanie nowych modeli finansowania internetowych technologii przemysłowych.

Istotnym tematem WAIC 2020 było budowanie nowej ekologicznej struktury internetu przemysłowego. W tym celu, dążąc do przyspieszenia ewolucji swojej działalności, Shanghai Electric zaktualizował swoją platformę rozwiązań cyfrowych SEunicloud. Platforma usprawnia inteligentną eksploatację elektrowni wiatrowych, zdalną obsługę elektrociepłowni, konserwację maszyn obróbczych, przechowywanie i dystrybucję energii. Za pośrednictwem SEunicloud, Shanghai Electric daje klientom do ręki efektywne rozwiązania, w tym związane z rozwiązywaniem ewentualnych problemów, zdalnym zarządzaniem, konserwacją i planowaniem wykorzystania energii, aby umożliwić im spełnienie wymogów stawianych przed nimi w różnych sytuacjach.

Platforma SEunicloud wyposażona jest również w rozwiązanie inteligentnego łańcucha dostaw, zaprojektowane w taki sposób, aby bezpośrednio uzgodnić produkcję w fabryce z zapotrzebowaniem w elektrowni. Rozwiązanie do planowania zużycia energii DES-PSO zawiera funkcje projektowania i planowania, wykonywania analiz inwestycyjnych i oceny ryzyka. Narzędzia te pozwalają klientom na ocenę rentowności wielkoskalowych elektrowni przed zleceniem ich budowy. Komponent e-commerce na platformie firmy Shanghai Electric obejmuje główny kokpit, z poziomu którego klient ma kontrolę nad częściami zamiennymi, usługami konserwacyjnymi, optymalizacją zmian itd. Umożliwia to zamówienie online ponad 22 tys. części zamiennych i 70 standardowych pakietów naprawczych – a wszystko to po cenie niemal fabrycznej.

Na szczycie ogłoszono także oficjalną premierę programu na rzecz integracji aspektów przemysłowych i finansowych w ramach internetowych technologii przemysłowych. Po utworzeniu konsorcjum, Shanghai Electric będzie jednocześnie promował budowę platformy usług publicznych do finansów przemysłowych i budował wiarygodny, interoperacyjny i skoordynowany internetowy system finansowy dla przemysłu.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1216081/Huang_Ou_Shanghai_Electric_Group.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1190744/Logo.jpg

