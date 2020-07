Platforma SEunicloud firmy Shanghai Electric získala na konferenci WAIC 2020 ocenění za nejlepší průmyslové využití technologií umělé inteligence

Huang Ou, prezident společnosti Shanghai Electric Group a zástupce tajemníka Výboru strany, řekl: "Společnost Shanghai Electric bude i do budoucna platformu SEunicloud rozvíjet a zlepšovat své služby s využitím internetové platformy. Naší technologii chceme nejprve otestovat v oblasti delty řeky Jang-c'-ťiang, následně jí rozšířit do celé země a pak i celého světa."

Letos tuto konferenci pořádal výbor Světové konference pro umělou inteligenci, ve spolupráci s Čínským institutem pro informace a komunikaci, Aliancí internetového průmyslu a dalšími organizacemi. Hlavním tématem summitu byly „inovace, integrace a budování chytrého průmyslu budoucnosti." Součástí programu byly technologické hranice průmyslových blockchain systémů, sdílení dat a informací, průmyslová internetová platforma a také zkoumání nových modelů a způsobů financování internetového průmyslového řetězce.

Hlavním tématem konference WAIC 2020 bylo budování nové ekologické struktury pro průmyslový internet. I proto společnost Shanghai Electric stále aktualizuje a vylepšuje svou digitální platformu SEunicloud s cílem urychlit budování této struktury. Tato platforma umožňuje provoz chytrých větrných elektráren, provoz a dálkové řízení termálních elektráren a také uchovávání, skladování a distribuci energie. Díky platformě SEunicloud tak firma Shanghai Electric může svým zákazníkům nabídnout účinná řešení pro široké spektrum projektů, včetně poradenství, vzdáleného řízení, údržby a energetického plánování energií.

Platforma SEunicloud je také vybavena řešením pro chytrou správu dodavatelského řetězce, které umožňuje vyrábět elektrickou energii přímo v závislosti na poptávce zákazníků. Toto řešení, které se jmenuje DES-PSO, umožňuje energetické plánování včetně návrhu, projektování, investiční analýzy a hodnocení rizik. Díky těmto funkcím mohou zákazníci zhodnotit finanční rentabilitu a životaschopnost velkých energetických projektů ještě předtím, než jsou uvedeny do provozu. Řešení firmy Shanghai Electric pro elektronické obchodování představuje jednotný systém pro dodávku náhradních dílů, poskytování služeb v oblasti údržby, optimalizaci změn a další funkce. To umožňuje online objednávání a dodávky více než 22 tisíc náhradních dílů a 70 standardních opravných sad, a to vše za prakticky výrobní náklady.

Na summitu bylo také oznámeno oficiální spuštění programu financování průmyslové internetové platformy. Po zřízení konsorcia bude společnost Shanghai Electric, spolu s dalšími partnery, podporovat vybudování průmyslové internetové platformy s cílem vybudovat důvěryhodný, kompatibilní a koordinovaný průmyslový internetový finanční systém.

