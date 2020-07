Platforma SEunicloud od spoločnosti Shanghai Electric získala na konferencii WAIC 2020 ocenenie za najlepšie priemyselné využitie technológií umelej inteligencie

Huang Ou, prezident spoločnosti Shanghai Electric Group a zástupca tajomníka Výboru strany, povedal: "Spoločnosť Shanghai Electric bude aj do budúcna platformu SEunicloud rozvíjať a zlepšovať svoje služby s využitím internetovej platformy. Našu technológiu chceme najprv otestovať v oblasti delty rieky Jang-c'- ťiang, následne ju rozšíriť do celej krajiny a potom i celého sveta. "

Tento rok túto konferenciu organizoval výbor Svetovej konferencie pre umelú inteligenciu, v spolupráci s Čínskym inštitútom pre informácie a komunikáciu, Alianciou internetového priemyslu a ďalšími organizáciami. Hlavnou témou summitu boli "inovácie, integrácie a budovanie smart priemyslu budúcnosti". Súčasťou programu boli technologické hranice priemyselných blockchain systémov, zdieľanie dát a informácií, priemyselná internetová platforma a tiež skúmanie nových modelov a spôsobov financovania internetového priemyselného reťazca.

Hlavnou témou konferencie WAIC 2020 bolo budovanie novej ekologickej štruktúry pre priemyselný internet. Aj preto spoločnosť Shanghai Electric stále aktualizuje a vylepšuje svoju digitálnu platformu SEunicloud s cieľom urýchliť budovanie tejto štruktúry. Táto platforma umožňuje prevádzku smart veterných elektrární, prevádzku a diaľkové riadenie termálnych elektrární a tiež uchovávanie, skladovanie a distribúciu energie. Vďaka platforme SEunicloud tak firma Shanghai Electric môže svojim zákazníkom ponúknuť účinné riešenia pre široké spektrum projektov vrátane poradenstva, vzdialeného riadenia, údržby a energetického plánovania energie.

Platforma SEunicloud je tiež vybavená riešením pre smart správu dodávateľského reťazca, ktoré umožňuje vyrábať elektrickú energiu priamo v závislosti od dopytu zákazníkov. Toto riešenie, ktoré sa volá DES-PSO, umožňuje energetické plánovanie vrátane návrhu, projektovania, investičnej analýzy a hodnotenia rizík. Vďaka týmto funkciám môžu zákazníci zhodnotiť finančnú rentabilitu a životaschopnosť veľkých energetických projektov ešte predtým, než sú uvedené do prevádzky. Riešenie firmy Shanghai Electric pre elektronické obchodovanie predstavuje jednotný systém pre dodávku náhradných dielov, poskytovanie služieb v oblasti údržby, optimalizáciu zmien a ďalšie funkcie. To umožňuje online objednávanie a dodávky viac ako 22 tisíc náhradných dielov a 70 štandardných opravných sád, a to všetko za prakticky výrobné náklady.

Na summite bolo tiež oznámené oficiálne spustenie programu financovania priemyselnej internetovej platformy. Po zriadení konzorcia bude spoločnosť Shanghai Electric, spolu s ďalšími partnermi, podporovať vybudovanie priemyselnej internetovej platformy s cieľom vybudovať dôveryhodný, kompatibilný a koordinovaný priemyselný internetový finančný systém.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1216081/Huang_Ou_Shanghai_Electric_Group.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1190744/Logo.jpg

Related Links

www.shanghai-electric.com



SOURCE Shanghai Electric