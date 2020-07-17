Платформа SEunicloud от Shanghai Electric удостоилась первой в мире премии Industrial Intelligence Award на саммите WAIC 2020

Заместитель главы регионального Комитета КПК и президент Shanghai Electric Group Хуан Оу (Huang Ou) отметил: "В будущем наша компания продолжит оптимизацию платформы SEunicloud наряду с сервисной моделью промышленного Интернета как в дельте реки Янцзы, так и по всей стране и даже за ее пределами".

В этом году организаторами саммита выступили комитет World Artificial Intelligence Congress, Китайский институт информации и коммуникаций, Альянс отрасли промышленного Интернета и другие отраслевые организации. Лейтмотивом мероприятия стали "Инновации, интеграции и формирование будущего интеллектуальной индустрии". Участники саммита обменивались передовым опытом в вопросах освоения технологий промышленного блокчейна, промышленных больших данных и формирования платформы промышленного Интернета, а также изучали новые модели финансирования отраслевой цепочки промышленного Интернета.

Одной из важнейших тем для обсуждения в ходе WAIC 2020 стало формирование новой экологичной структуры для промышленного Интернета. Осознавая всю актуальность этого вопроса и надеясь ускорить прогресс собственных проектно-конструкторских изысканий, компания Shanghai Electric представила обновленную версию своей цифровой платформы SEunicloud. Эта платформа обеспечивает интеллектуальный процесс эксплуатации ветровых электростанций, удаленное управление ТЭЦ, техническое обслуживание станков, функционирование систем хранения и распределения энергии. Опираясь на возможности SEunicloud, Shanghai Electric уже успешно предоставляет своим клиентам многочисленные эффективные решения - в том числе для диагностики и устранения неисправностей, удаленного управления, эксплуатационно-технического обслуживания, планирования энергопотребления и прочих нужд различных прикладных сценариев.

Одним из компонентов платформы SEunicloud является интеллектуальное решение для управления цепочкой поставок, позволяющее напрямую согласовывать потребности производственного предприятия с возможностями электростанции. Еще один компонент, - решение для энергетического планирования DES-PSO, - обеспечивает функции проектных расчетов, инвестиционного анализа и оценки рисков. Эти функции предоставляют клиентам возможность оценивать финансовую "жизнеспособность" масштабных проектов производства электроэнергии до начала строительных работ. Решение для электронной коммерции, также входящее в состав SEunicloud, представляет собой комплексную платформу для поиска и закупки запасных частей, заказа эксплуатационно-технических сервисов и т.д. Система упрощает процесс онлайн-поставок свыше 22 000 наименований комплектующих и 70 стандартных ремкомплектов, стоимость которых практически не отличается от заводских расценок.

В рамках саммита состоялся официальный запуск Программы индустриально-финансовой интеграции промышленного Интернета. После формирования консорциума компания Shanghai Electric будет совместно с партнерами продвигать создание публичной платформы для финансирования проектов в сфере промышленного Интернета в стремлении к образованию надежной, универсальной и координируемой финансовой системы.

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