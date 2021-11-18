Платформа социального трейдинга Bingbon завершает ребрендинг со сменой названия на BingX

СИНГАПУР, 19 ноября 2021 г. /PRNewswire/ -- Популярная платформа социального трейдинга и криптовалютных операций Bingbon завершила полное обновление своей корпоративной структуры, получив при этом новое название — BingX.

Внедрение нового фирменного стиля последовало за периодом значительного роста этой биржевой площадки, которая в последние годы завоевала репутацию одной из лучших платформ копирования совершаемых сделок в сфере оборота цифровых активов.

Компания, называемая теперь BingX, рассчитывает на дальнейшее ускорение процесса открытого перевода ценностей и расширение доступных и привлекательных возможностей торговли биткоином с помощью принципиально новых средств социального трейдинга.

Помимо нового названия, платформа представила обновленный логотип, частично унаследованный от Bingbon. Обновленный логотип BingX ориентирован на новую главу в истории криптовалютного трейдинга, позиционируясь в качестве лучшей площадки для выгодного использования расширенного пользовательского функционала.

«Создание имени BingX стало результатом многочисленных размышлений и планирования, — рассказывает менеджер по коммуникациям Эльвиско Каррингтон (Elvisco Carrington). — Это имя, находящее отклик у пользователей и способное выходить за рамки времени, а также адаптироваться к постоянно меняющемуся криптовалютному климату, понятное для международного сообщества, в особенности для нашего целевого сообщества — всех типов пользователей, от новичков до криптовалютных гуру.

Важно отметить, что BingX сигнализирует о серьезности. Мы хотим, чтобы наша биржа вошла в число ведущих площадок, не оставляя никаких сомнений или неопределенностей в умах пользователей и групп влияния, таких как ведущие крипто-СМИ, криптожурналисты, заинтересованные лица и потенциальные инвесторы».

Получив соответствующие лицензии в Северной Америке (США и Канаде), Австралии и ряде других регионов, BingX продолжит уделять особое внимание своей уникальной функции социального трейдинга, позволяющей пользователям взаимодействовать с элитными трейдерами и эффективно применять рациональные инвестиционные стратегии.

В скором времени на бирже появятся новые торговые пары, что обеспечит расширение возможностей взаимодействия пользователей. Кроме того, функция копирования трейдеров на платформе BingX в настоящее время совершенствуется, а предстоящая серия принципиально новых продуктов обещает пользователям незабываемые впечатления от трейдинга.

На следующем этапе своей деятельности BingX представит открытую сетевую платформу социального трейдинга в условиях динамично развивающейся криптоэкономики, на которой все пользователи смогут общаться, связываться и взаимодействовать между собой.

Информация о BingX

Глобальная платформа BingX для торговли цифровыми активами, спотами и деривативами, основанная в 2018 году, предоставляет открытую и ориентированную на пользователей экосистему с интуитивно понятными функциями социального трейдинга. BingX — это безопасное, надежное и удобное для пользователей место, созданное с целью обеспечения им возможности торговли своими любимыми активами и обогащения всей криптовалютной индустрии в целом. Официальный веб-сайт: www.bingx.com.

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1690963/BingX_Logo.jpg

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