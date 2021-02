Platformation, la stratégie de transformation numérique unique de Sonata Software, connaît une croissance à l'échelle mondiale

– Sonata célèbre le 4e anniversaire de sa stratégie Platformation, qui est devenue une formule de réussite pour l'entreprise et pour les clients qui cherchent à passer au numérique

BANGALORE, Inde, 16 février 2021 /PRNewswire/ -- Sonata Software, une entreprise mondiale de services informatiques et de solutions technologiques, a annoncé que sa stratégie unique de transformation numérique PlatformationTM connaît une popularité croissante parmi ses clients mondiaux. Sonata est passée en mode festif pour célébrer en mars 2021 le 4e anniversaire de l'annonce de son approche exclusive de la transformation numérique, PlatformationTM, qui est devenue une formule de réussite pour l'entreprise et pour les clients qui cherchent à passer au numérique. Après une succession de réalisations, le concept PlatformationTM' est devenu encore plus pertinent dans le monde post-pandémique, ce qui ouvrira la voie à une forte croissance pour Sonata et ses clients.

« Nous sommes extrêmement fiers de célébrer le quatrième anniversaire de PlatformationTM , l'approche unique et révolutionnaire de Sonata qui vise à aider les entreprises à réaliser leur mandat de transformation numérique,a déclaré Srikar Reddy, PDG de Sonata Software

. Sonata tire parti de la puissance des plateformes pour aider les clients à créer et à mettre en œuvre des modèles d'affaires axés sur les plateformes. En alliant son excellence sur le plan de l'ingénierie avec une expérience de l'industrie, une expertise horizontale des secteurs spécialisés, aux actifs de plateforme et aux propriétés intellectuelles, Sonata appuie la construction de plateformes ouvertes, connectées, intelligentes et évolutives qui forment le cœur des entreprises numériques modernes d'aujourd'hui. S'appuyant sur des modèles de plateforme de premier rang, Sonata a également créé des modèles d'affaires de référence qui sont axés sur les plateformes et destinés aux diverses industries dans lesquelles l'entreprise se spécialise, y compris le commerce de détail, les biens de consommation, la distribution, la fabrication, l'agro-industrie et les services publics. »

« De la transformation dans le cloud aux données et à l'analytique, en passant par l'IA et l'apprentissage automatique, l'ingénierie des plateformes, les services de planification des ressources d'entreprise dans Dynamics ou encore les services de consultation sur PlatformationTM que nous offrons d'un bout à l'autre de la chaîne de valeur, notre approche PlatformationTM est désormais déployée dans l'ensemble de nos gammes de service, ce qui nous permettra d'assurer la pérennité des investissements numériques de nos clients tout en répondant agilement aux besoins changeants de leur entreprise. Nous avons même intégré l'approche PlatformationTM dans nos propriétés intellectuelles, ce qui rend l'intégration beaucoup plus rapide et plus facile pour nos clients », a ajouté Srikar Reddy.

Sonata fait désormais figure de partenaire de choix de nombreux géants mondiaux pour ce qui est de la transformation numérique. Pantulu Avasarala, vice-président de la technologie de Daymark Systems (une division de CMC Group), a indiqué : « En tant que partenaire en ingénierie des plateformes, Sonata joue et a joué un rôle clé dans la création et le déploiement de notre plateforme grâce à son expertise, ses processus et ses outils d'ingénierie ». Daniel Volk, vice-président principal et directeur du service informatique de Crawford (le plus grand fournisseur indépendant coté en bourse de solutions de gestion et d'externalisation des réclamations d'assurance) a tenu des propos similaires : « Sonata a accompagné l'entreprise tout au long de son parcours numérique. À l'aide de son approche PlatformationTM, nous avons créé une plateforme numérique de déclaration de sinistre initiale qui est connectée, intelligente et évolutive. » Alfred Muthunathan, directeur du service informatique de CPL Aromas (une entreprise basée au Royaume-Uni qui regroupe certains des plus grands parfumeurs au monde, dans 100 pays), fait également l'éloge de Sonata : « Sonata est un partenaire stratégique qui nous a aidés dans notre parcours en stabilisant nos principaux systèmes d'entreprise et en facilitant notre transformation numérique grâce à l'approche PlatformationTM. »

Pour assurer l'harmonie entre son effectif et PlatformationTM, Sonata a procédé à une transformation de bout en bout de ses talents. De plus, l'entreprise a continué à investir dans la formation de nouveaux postes, tels que les stratèges numériques, les architectes numériques, les responsables du déploiement numérique et les partenaires clients numériques, qui mettent pleinement l'accent sur PlatformationTM. L'entreprise a également mis en place un programme unifié qui vise à créer des ingénieurs polyvalents. Sans surprise, Madhavi Srinivas, directrice des ressources humaines de Sonata Software, a déclaré : « La raison la plus couramment citée par les employés potentiels qui cherchent à travailler pour Sonata est l'occasion d'apprendre et de travailler avec PlatformationTM. Pour eux, il s'agit d'une perspective réjouissante ».

En ce qui concerne l'avenir de l'entreprise, Srikar Reddy a conclu en disant : « Même si les cadres et les concepts évoluent constamment, nous avons conçu le cadre PlatformationTM en explorant les façons dont nous pouvions aider nos clients à effectuer leur transformation avec assurance, efficacité et rapidité, afin d'éviter les problèmes de compatibilité lorsque de nouvelles options voient le jour. Les quatre dernières années en ont été témoins. Nous sommes désormais plus convaincus que jamais que le concept unique de PlatformationTM a fait ses preuves en matière de transformation numérique. Beaucoup d'efforts ont été déployés au cours des quatre dernières années dans l'ensemble de la chaîne de valeur pour favoriser la conceptualisation, la conception, le déploiement et la création de talents. Grâce au soutien que nous avons reçu de la part des clients, des partenaires et des analystes, nous sommes certains que nous devons redoubler d'efforts en ce qui a trait à nos investissements et à l'application du concept. Le fait que nos conceptions et notre approche aient résisté à l'épreuve du temps est une des principales raisons pour lesquelles elles présentent de la valeur aux yeux des clients. Les clients qui cherchent à se lancer le marché rapidement peuvent le faire en temps record en utilisant nos propriétés intellectuelles de pointe et en construisant d'autres composants à mesure que les affaires évoluent ».

