Platzi dá acesso gratuito a cursos de tecnologia por 72 horas para toda a América Latina

"A maior demanda de empregos está no setor de tecnologia. De fato, a tecnologia é um componente indiscutível em qualquer área de trabalho. É por isso que criamos o Platzi Day: um fim de semana no qual qualquer pessoa pode começar a desenvolver as habilidades mais procuradas do mundo. Sabemos que depois de ver o que é possível aprender em 72 horas, as pessoas nunca mais vão querer parar de aprender", garante Ingrid Zúñiga, diretora de comunicação da Platzi.

Com o Platzi Day, qualquer pessoa poderá ter acesso por três dias, 18, 19 e 20 de março, a mais de mil cursos e 21 áreas de estudo, como inglês, negócios,, start-ups, marketing digital, ciências de dados e inteligência artificial, programação e desenvolvimento de software, habilidades comportamentais, design UX, blockchain e criptomoedas, entre outras.

Para avaliar o impacto do estudo de uma nova habilidade profissional na Platzi, um relatório revela que nos últimos dois anos, quase 90% das start-ups na América Latina que arrecadaram mais de um milhão de dólares em investimentos têm estudantes da Platzi em suas equipes.

Da mesma forma, os dados mostram que 70% dos estudantes mais dedicados pelo menos dobraram a sua renda anual. Além disso, mais de 90% dos alunos da Platzi que tiveram aulas entre 12 e 18 meses melhoraram sua qualidade de vida um ano após terem estudado na plataforma. Enquanto as pessoas que encontram emprego fora do setor de tecnologia conseguem aumentar sua renda de 3 a 10 vezes no mesmo período.

Estima-se que após a pandemia, a transformação digital acelerou sete anos, e é por isso que as pessoas que querem melhorar seu perfil profissional devem começar agora a aprender sobre criptomoedas, JavaScript, inglês, marketing digital, e tudo o que precisam para estar um passo à frente no mundo de hoje.

"Procuramos bater nosso próprio recorde em termos do número de pessoas que aprendem tecnologia ao mesmo tempo. Isso será como uma maratona de aprendizado", acrescentou Zúñiga sobre esta edição do Platzi Day, onde se espera a participação de cerca de 800 mil estudantes de toda a América Latina.

A contagem regressiva para o Platzi Day já começou, e os alunos poderão ganhar pontos convidando seus amigos. O mundo não para, está na hora de correr atrás!

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1768821/Platzi_Day.jpg

