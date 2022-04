Platzi e Jeeves apoiam as start-ups latino-americanas em suas jornadas financeiras

Com o objetivo de oferecer serviços financeiros sob medida para as start-ups latino-americanas durante as diferentes fases de seu crescimento, a Platzi, a maior plataforma de educação profissional em tecnologia em espanhol, une forças com a Jeeves, a plataforma de gestão de gastos empresariais dos EUA, para apoiar as melhores start-ups da comunidade da Platzi Startups para que os empreendedores possam ter segurança e flexibilidade em suas operações e crescer internacionalmente.

Como parte da parceria, a Jeeves concederá um bônus de até 500 dólares aos empreendimentos que fizerem parte da comunidade da Platzi, com até 3% de cashback para qualquer compra no Amazon Web Services, Google ads e Facebook ads. Já as start-ups em fase de implantação terão um bônus de 100 dólares com 3% de cashback.

Os serviços que a Jeeves oferece vão desde coordenar os salários de uma forma mais fácil a efetuar os pagamentos por meio de um app, incluindo remunerações econômicas. É uma plataforma que combina a gestão de gastos e de cartões de crédito corporativos. Da mesma maneira, ao ter acesso à plataforma e ao cartão corporativo, as start-ups poderão efetuar os pagamentos que necessitarem em sua moeda local sem encargos, zero juros e sem precisar de outro tipo de garantia pessoal.

"Na Jeeves, consideramos o sucesso dos nossos clientes como nosso próprio sucesso. Ao ser uma peça fundamental do ecossistema de empresas que pensam sem fronteiras, queremos acompanhar as start-ups em suas jornadas, fazer parte de sua saúde financeira e oferecer soluções que as ajudem a crescer mais rápido. A Platzi é a parceira ideal por sua visão e impacto; não só pela formação, mas também pelas start-ups que incubam", disse Brian Siu, gerente geral da Jeeves para a América Latina.

Recentemente, a fintech atingiu uma avaliação de 2.100 milhões de dólares em uma série C para expandir suas operações na América Latina, Canadá e Europa, onde já oferece serviços a start-ups como Platzi, Bitso, Kavak, Justo, Jokr, Foodology, NU, Houm, Lana, Leal e Harmak. Além disso, seu plano é aumentar sua própria infraestrutura para cobrir ainda mais moedas, atrair talentos de primeira classe e acelerar a integração de novas empresas à plataforma.

"Na Platzi, utilizamos nossa plataforma para gerenciar os aspectos operacionais com toda a equipe e nossa comunidade. O cartão virtual da Jeeves é muito útil para cobrir os gastos com alimentação dos professores que gravam cursos conosco, reuniões com a equipe, enviar presentes à distância para a nossa comunidade, entre outras coisas", acrescentou Adriana Medina, diretora de operações da Platzi.

Se quiser saber mais sobre a comunidade de empreendedores da Platzi, acesse a Escuela de Startups no endereço platzi.com/startups.

