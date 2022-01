Play It Forward DAO haalt 6 miljoen US-dollar op om groei in Play-to-Earn Gaming te stimuleren

Met een bonte club investeerders t.a.v. alle aspecten van de Metaverse, stelt hun steun PIF DAO in staat om onze missie verder uit te voeren: "Make Play More Rewarding". Deze ronde ondersteunt PIF DAO verder bij het bereiken van ons langetermijndoel, namelijk om een ecosysteem te bouwen dat ontworpen is om groei in Play-to-Earn te stimuleren en een Metaverse voor iedereen te creëren.

Wat is de volgende stap?

In de afgelopen 6 maanden hebben we een community van 40.000-plus deelnemers en meer dan 3000 aspirant-wetenschappers (een van de omvangrijkste gildes wereldwijd) opgebouwd, in meerdere games (Axie Infinity, Thetan Arena, Pegaxy). We beginnen aan de volgende fase van onze DAO - het bouwen van een platform dat Play-to-Earn zal transformeren in een Plug-and-Play ervaring voor meer gildes en spelers wereldwijd. We zijn klaar voor Play. It. Forward.

Ons gildebeheerplatform, P2E Board, zal een efficiënt beheer van gildes mogelijk maken en elke manager in staat stellen om zijn activiteiten snel op te schalen.

PIF DAO wil de Metaverse democratiseren, niet om een groter stuk van de taart te nemen, maar om de taart te laten groeien en de beloningen voor gamers te verhogen. Gebouwd op amusement en kansen, stuwt PIF DAO de Metaverse vooruit door een ecosysteem te creëren voor gamers, door gamers.

Wat maakt ons uniek?

Play It Forward is van plan om de verdiensten te herdefiniëren door het spelen meer te belonen. We voeren deze visie uit via onze unieke combinatie van een gildebeheerplatform (P2E Board) en een grootschalige gilde (PIF Guild)

P2E - een marktleidend gildebeheerplatform dat gildes en spelers een naadloze plug-and-play-ervaring in de Metaverse zal bieden en onveranderlijke profielen zal opbouwen voor hun Play-to-Earn-reis PIF Guild een van de grootste gildes ter wereld, met meer dan 3000 aspirant-wetenschappers en 40.000 leden van de community, klaar om meer markten te betreden en Play-to-Earn naar meer community's te brengen

In de toekomst zal het PIF-ecosysteem kapitaal mobiliseren om meer gebruikers toegang te geven tot de Metaverse. PIF DAO - via PIF Guild en P2E Board - ze wil de brugfunctie vormen tussen bronnen van kapitaal en gebruikers van geld.

Gedachten van onze supporters

PIF's end-to-end gildebeheerplatform kan gildes en hun spelers naadloze off-ramp- en kredietfaciliteiten bieden, via zijn partnerschap met beurzen en lokale gevestigde fintech-spelers. Samen belichamen ze het kernidee van wat een effectief gilde uitmaakt - het creëren van een geweldige ervaring voor gamers. De oprichters hebben het zakelijk inzicht en de bewezen uitvoeringscapaciteit en wij geloven dat zij hun horizon zullen verbreden door samen te werken met grote gamestudio's en uitgevers, terwijl de bestaande game-industrie evolueert. Dus ja, we zetten inderdaad in op de toekomst van dit solide team.—YY Lai, Partner van Signum Capital

Kyber Ventures investeert vooral vertrouwensvol in PIF door hun unieke gilde-gamingsysteem, wat van waarde kan zijn zowel voor de 'Play-to-Earn' als de economie als geheel. Wij geloven dat de P2E beweging sterk zal blijven, en tientallen miljoenen nieuwe gebruikers aan boord van de Metaverse zal brengen.—Loi Luu, oprichter van Kyber Network

Over ons

Play It Forward DAO is de unieke combinatie van een gildebeheerplatform (P2E Board) en een grootschalige gilde van meer dan 3000 aspirant-wetenschappers (PIF Guild). Door brede toegang tot Play-to-Earn gaming is PIF DAO gepositioneerd om de groeimotor van een Plug-and-Play Metaverse te zijn. Wij zijn een ecosysteem waarin deelnemers hun prestaties in alle games kunnen volgen en onveranderlijke profielen kunnen opbouwen voor het nastreven van kansen. Play It Forward, Play-to-Earn maar dan simpeler.

