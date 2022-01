Play It Forward DAO levanta USD 6 milhões para impulsionar o crescimento de games Play-to-Earn

Com um conjunto diversificado de investidores em todos os aspectos do metaverso, o suporte deles posiciona bem a PIF DAO para executar nossa missão Make Play More Rewarding (tornar o jogo mais recompensador). Esta rodada suporta ainda mais a PIF DAO à medida que alcançamos nosso objetivo de longo prazo de construir um ecossistema desenvolvido para impulsionar o crescimento em Play-to-Earn e criar um metaverso para todos.

O que vem a seguir?

Nos últimos seis meses, construímos uma comunidade de mais de 40 mil participantes e mais de três mil acadêmicos (entre as maiores guildas em todo o mundo) de vários games (Axie Infinity, Thetan Arena, Pegaxy). Estamos embarcando na próxima fase de nosso DAO—desenvolvendo uma plataforma que transformará o Play-to-Earn em uma experiência Plug-and-Play para mais guildas (clãs) e jogadores em todo o mundo. Estamos prontos para "Play. It. Forward."

Nossa plataforma de gestão de guildas, P2E Board, permitirá a gestão eficiente de guildas e permitirá que cada gerente amplie suas operações rapidamente.

Buscando democratizar o metaverso, o objetivo da PIF DAO não é pegar um pedaço maior do bolo, mas fazer crescer o bolo e aumentar as recompensas para os jogadores. Construído com base em diversão e oportunidade, a PIF DAO impulsiona o metaverso criando um ecossistema para gamers, desenvolvido por gamers.

O que nos torna únicos?

A Play It Forward pretende redefinir os ganhos tornando o jogo mais recompensável. Implementamos esta visão por meio de nossa combinação única de uma plataforma de gestão de guilda (P2E Board) e uma guilda de grande escala (PIF Guild)

P2E Board—uma plataforma de gestão de guildas líder de mercado que oferecerá às guildas e aos jogadores uma experiência Plug-and-Play integrada ao metaverso e criará perfis imutáveis para sua jornada Play-to-Earn PIF Guild—uma das maiores guildas do mundo, com mais de três mil acadêmicos e 40 mil membros da comunidade, preparada para entrar em mais mercados e levar o Play-to-Earn a mais comunidades carentes

No futuro, o ecossistema da PIF mobilizará capital para permitir que mais usuários acessem o metaverso. A PIF DAO—por meio do PIF Guild e do P2E Board—pretende ser a ponte entre fontes de capital e usuários de dinheiro.

Considerações de nossos financiadores

A plataforma de gestão de guilda abrangente da PIF pode oferecer facilidades de crédito e alternativas perfeitas para as guildas e seus jogadores por meio de sua parceria com exchanges e fintechs locais estabelecidas. Juntos, eles incorporam a ideia central do que torna uma guilda eficaz - criar uma ótima experiência para os jogadores. Os fundadores têm visão de negócios e capacidade de execução comprovada, e acreditamos que eles irão expandir seus horizontes fazendo parceria com grandes estúdios de jogos e editoras quando o setor de games existente evoluir. Portanto, sim, estamos realmente apostando no futuro desta equipe sólida.—YY Lai, sócio da Signum Capital

A Kyber Ventures investiu com confiança na PIF em função de seu sistema de guilda para games, que pode gerar valor para a economia Play-to-Earn como um todo. Acreditamos que o movimento P2E continuará sólido e irá incorporar dezenas de milhões de novos usuários no metaverso.—Loi Luu, fundador da Kyber Network

Quem somos

A Play It Forward DAO é a combinação única de uma plataforma de gestão de guilda (P2E Board) e uma guilda de larga escala com mais de três mil acadêmicos (PIF Guild). Permitindo amplo acesso a games Play-to-Earn, a PIF DAO está preparada para ser o impulsionador de crescimento de um metaverso Plug-and-Play. Somos um ecossistema em que os participantes podem acompanhar seu desempenho em todos os jogos e construir perfis imutáveis para a busca de oportunidades. Com a Play It Forward, o Play-to-Earn é facilitado.

