PlayFusion : lancement de « Warhammer Age of Sigmar: Champions »

Warhammer Age of Sigmar: Champions, développé par PlayFusion en partenariat avec Games Workshop, est un nouveau jeu de cartes à collectionner passionnant disponible aujourd'hui sur le stand n°555 de la Gen Con ainsi que dans toute l'Amérique du Nord, en Europe et en Australie. Ce nouveau jeu vous permet :

de personnaliser votre armée de Champions et d'organiser des duels contre vos adversaires ;

de jouer à des jeux tactiques rapides faisant appel non seulement à vos compétences et votre connaissance de vos unités mais aussi à vos sorts et vos capacités ;

d'exploiter des mécanismes de jeu innovants, y compris des cartes en rotation qui changent à chaque tour, et d'entreprendre des quêtes afin de libérer des bénédictions qui augmentent votre puissance ;

de maîtriser le système d'action rapide et de tirage de cartes conçu pour remplacer les mécanismes de ressources obsolètes, lents et encombrants des autres jeux.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/724914/Warhammer_Age_of_Sigmar.jpg )

Vidéo - https://youtu.be/GkzXCtB5CfM

« L'attente s'achève enfin et nous ne pourrions pas être plus impatients de dévoiler au monde le jeu que nous avons amoureusement conçu et qui est l'aboutissement de décennies d'expériences de jeu vécues par notre équipe et fortement imprégnées de notre amour profond de l'univers de Warhammer », a déclaré Mark Gerhard , PDG et co-fondateur de PlayFusion. « Nous répondrons à toutes les attentes des joueurs et bien plus encore sachant que le jeu allie le physique au numérique de manière novatrice, passionnante et innovante. Il continuera également d'évoluer dans les décennies à venir. »

La date prévue pour le lancement du nouveau jeu physique de cartes à collectionner est le 2 août. Il sera disponible dans certains magasins Games Workshop et Warhammer ainsi que dans tous les détaillants habituels de qualité de jeux de cartes à collectionner.

Le jeu compte 278 cartes physique à collectionner qui vous permettent de prendre le commandement de l'une des quatre puissantes factions et de lever une armée de Champions légendaires. Lancée en même temps que le jeu de cartes à collectionner, l'application Champions fait figure de précurseur dans le monde du jeu numérique complet et permet immédiatement aux joueurs de scanner et de réclamer leurs cartes physiques ainsi que de demander un accès anticipé à la version bêta du jeu numérique.

Pour en savoir plus sur Warhammer Age of Sigmar: Champions, veuillez consulter le site https://warhammerchampions.com.

À propos de PlayFusion

Avec son siège à Cambridge, le paradis technologique du Royaume-Uni, PlayFusion est une société technologique plusieurs fois primée qui est à l'avant-garde de l'avenir du divertissement faisant appel à la réalité augmentée. Lightseekers (titre original) et Warhammer Age of Sigmar: Champions font partie de la propriété intellectuelle de PlayFusion.

Utilisant la technologie exclusive de visionique de pointe, le Enhanced Reality Engine™ intègre en toute transparence les mondes physique et numérique, permettant à la prochaine génération de créateurs, de conteurs et d'amuseurs de proposer des expériences véritablement magiques et captivantes.

À propos de Games Workshop

Games Workshop® Group PLC (LES : GAW.L), qui a son siège à Nottingham (Royaume-Uni), produit les meilleures miniatures imaginaires au monde. Games Workshop conçoit, fabrique, commercialise et distribue sa gamme de jeux, soldats miniatures, romans et maquettes Warhammer®: Age of Sigmar® et Warhammer® 40,000® via plus de 469 de ses propres boutiques (de la marque Games Workshop® ou Warhammer®), sa boutique en ligne www.games-workshop.com et des filières de distribution indépendantes dans plus de 50 pays à travers le monde. Pour plus d'informations sur Games Workshop et ses autres marques et gammes de produits affiliés (comme sa division d'édition « Black Library » et son studio de miniatures spéciales en résine « Forge World »), rendez-vous sur www.games-workshop.com.