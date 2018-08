PlayFusion : tous les Booster Packs du jeu de cartes à collectionner Warhammer Age of Sigmar: Champions ont été vendus

Après un lancement très réussi et une fantastique réaction de la communauté lors de la GenCon la semaine dernière, la plupart des distributeurs ont épuisé leurs stocks de Booster Packs du jeu de cartes Warhammer Age of Sigmar: Champions.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/731556/Warhammer_Age_of_Sigmar.jpg )





En raison d'une demande exceptionnellement élevée, PlayFusion œuvre activement à la mobilisation de l'intégralité du stock restant à travers le monde pour honorer les commandes existantes. En réponse à la demande internationale, des paquets supplémentaires sont actuellement en cours d'impression et seront disponibles à la vente à l'échelle mondiale à partir de la mi-septembre 2018.

« La demande pour Warhammer Champions a tout simplement été énorme. Nous n'aurions jamais prédit que nous allions vendre près de 10 millions de cartes en seulement 10 jours ! », a déclaré Mark Gerhard, PDG de PlayFusion. « Nous avons toujours su que l'équipe de PlayFusion avait développé un jeu de cartes à collectionner remarquable, mais cette réponse extraordinaire à la fois dans les magasins Games Workshop et dans les boutiques de loisirs a tout simplement dépassé nos attentes les plus ambitieuses. Soutenir les magasins constitue l'une de nos priorités principales. »

Si vous souhaitez vous impliquer et accueillir une journée de démonstration, veuillez entrer en contact avec PlayFusion, qui s'assurera que vous disposiez de tout le nécessaire. Le lancement des Jeux organisés est prévu en octobre, alors restez aux aguets pour obtenir davantage de renseignements sur la manière d'obtenir votre kit de Jeu organisé gratuit.

Le développement du jeu Champions en version numérique continue de bien progresser, ce qui signifie que malgré l'épuisement des stocks physiques, les joueurs pourront quand même lever leurs armées, élaborer des decks personnalisés, s'entraîner contre une IA astucieuse et mettre au défi d'autres joueurs en ligne de se tenir prêts pour la bataille pour Age of Sigmar.

« L'application numérique Warhammer Champions donne vie à Age of Sigmar et constitue un autre moyen passionnant pour les joueurs de découvrir ce jeu révolutionnaire. Nous avons reçu des commentaires très positifs de la part de la communauté participant à la version bêta numérique, et nos deux studios travaillent sans relâche pour que le jeu soit prêt pour un lancement public d'ici à la fin du mois », a expliqué M. Gerhard.

PlayFusion tiendra les joueurs informés de la date d'arrivée prévue de ses produits. Pour toute question, veuillez écrire à l'adresse contact@warhammerchampions.com

À propos de PlayFusion

Avec son siège à Cambridge, le paradis technologique du Royaume-Uni, PlayFusion est une société technologique plusieurs fois primée qui est à l'avant-garde de l'avenir du divertissement faisant appel à la réalité augmentée.

Utilisant une technologie exclusive de visionique de pointe, le Enhanced Reality Engine™ intègre en toute transparence les mondes physique et numérique, permettant à la prochaine génération de créateurs, de conteurs et d'amuseurs de proposer des expériences véritablement magiques et captivantes.

Lightseekers, la propriété intellectuelle créative phare de PlayFusion, est l'un des titres TCG (jeu de cartes à collectionner) connaissant la croissance la plus rapide. Warhammer Age of Sigmar: Champions TCG est le nouveau jeu à succès de la société.