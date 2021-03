Playrix lança um emocionante jogo de quebra-cabeça Homescapes na AppGallery

No lançamento, os novos jogadores da AppGallery em todo o mundo poderão resgatar pacotes de presentes exclusivos no valor de 5,49 euros, o que lhes oferece três horas de vidas livres para diversão ilimitada, 10.000 moedas e duas promoções para a moeda estrela no jogo. Da mesma forma, os jogadores da Huawei existentes também podem esperar uma série de promoções com cupons e presentes de até 10 euros.

Além das ofertas interessantes disponíveis exclusivamente para jogadores da AppGallery, os fãs da Homescapes, incluindo aqueles sem dispositivos Huawei, terão a oportunidade de reivindicar um pacote extra com 35% de desconto para iniciantes e aprendizes de 10 de março a 18 de março.

Os fãs de Playrix em todo o mundo podem esperar o familiar desafio de restauração do quebra-cabeça match-3 que conhecem e amam, bem como inúmeros novos recursos para explorar, incluindo impulsionadores exclusivos e combinações explosivas. Ambientado em uma mansão histórica na rua verdant, os jogadores precisarão restaurar, renovar e decorar cada quarto selecionando seus itens e móveis favoritos, para desbloquear novos capítulos e revelar uma história familiar empolgante ao longo do caminho. Os jogadores terão acesso a milhares de opções de design, de estilos mais conservadores a estilos mais divertidos, para criar sua própria casa dos sonhos, permitindo que os jogadores explorem sua criatividade por horas de jogabilidade interativa.

"Estamos muito satisfeitos por poder oferecer o popular jogo Homescapes a mais jogadores em todo o mundo por meio de nossa parceria com a AppGallery. Após o nosso lançamento bem-sucedido do Gardenscapes, estamos entusiasmados em ver a resposta dos jogadores da Huawei e esperamos receber o feedback de sua experiência", disse Maxim Kirilenko, diretor de desenvolvimento de negócios da Playrix.

O Gardenscapes, recentemente lançado, foi o primeiro da série Playrix Scapes a estrear no AppGallery, uma entrada altamente popular para a série com mais de 213 milhões de downloads cumulativos em todo o mundo e elogios dos jogadores por sua jogabilidade de quebra-cabeça interativo. Após sua popularidade na plataforma e feedback positivo, estima-se que o Homescapes continue a impulsionar esse ritmo.

Huawei oferece suporte tecnológico a parceiros

Como um dos mercados de aplicativos globais de crescimento mais rápido, a parceria da Huawei com a Playrix proporcionou o forte suporte operacional necessário para cada lançamento, liberando Gardenscapes e Homescapes em apenas alguns meses. O Homescapes é outro exemplo de qualidade de como um jogo pode alavancar o núcleo HMS da Huawei, integrando-se ao kit IAP para garantir uma experiência contínua para usuários e desenvolvedores.

"O suporte e a orientação que a nossa equipe recebeu da Huawei durante todo o processo de lançamento na AppGallery foram ótimos e, em decorrência, temos o prazer de oferecer outro jogo popular de quebra-cabeça match-3", disse Maxim Kirilenko, diretor de desenvolvimento de negócios da Playrix.

A página inicial estará disponível a partir de 10 de março de 2021 pela AppGallery.

A página inicial de promoções regionais detalhadas é a seguinte:

Promoções exclusivas da Huawei

Disponível no lançamento: os usuários da AppGallery em todo o mundo poderão resgatar pacotes de presentes exclusivos no valor de 5,49 euros , o que lhes oferece três horas de vida livre para diversão ilimitada, 10.000 moedas e duas promoções para a moeda estrela no jogo. Disponível apenas para novos jogadores domésticos, resgatáveis por meio da AppGallery via Gift Centre após a instalação. Disponível a partir do lançamento até 18 de março: os jogadores da AppGallery da Rússia também poderão comprar pacotes iniciantes a uma taxa de desconto de até 45%. Disponível a partir do lançamento até 21 de março: os jogadores da AppGallery da Ásia-Pacífico poderão resgatar um cupom de desconto de 1 e 15% para suas duas primeiras compras no aplicativo. Disponível a partir do lançamento até 9 de abril: os jogadores da AppGallery do Oriente Médio e África podem ganhar um cupom de 5 euros simplesmente baixando ou compartilhando sobre o jogo. Disponível de 19 de março a 8 de abril: os usuários europeus e russos do AppGallery podem reivindicar um cupom único que lhes confere 80% de desconto no passe de temporada Golden Ticket, que desbloqueia a última temporada de Magic Tricks e uma infinidade de generosos benefícios no jogo.

Promoção entre plataformas

Disponível a partir do lançamento até 18 de março: os jogadores globais do Homescapes em todas as plataformas têm o direito de solicitar um pacote extra de 35% de desconto para iniciantes e aprendizes.

Sobre a AppGallery (um dos três principais mercados de aplicativos do mundo)

A AppGallery é um ecossistema inteligente e inovador que permite aos desenvolvedores criar experiências únicas para os consumidores. Nosso recurso HMS Core exclusivo permite que os aplicativos sejam integrados em diferentes dispositivos, proporcionando mais conveniência e uma experiência mais agradável, e isso é parte de nossa mais ampla estratégia 1+8+N na Huawei.

A visão da AppGallery é torná-la uma plataforma de distribuição de aplicativos aberta e inovadora, acessível aos consumidores e, ao mesmo tempo, proteger estritamente a privacidade e a segurança dos usuários, proporcionando-lhes uma experiência única e inteligente. Como um dos três principais mercados mundiais de aplicativos, a AppGallery oferece uma ampla variedade de aplicativos globais e locais em 18 categorias, incluindo navegação e transportes, notícias, mídia social e muito mais. A AppGallery está disponível em mais de 170 países e regiões e conta com 530 milhões de usuários ativos mensais em todo o mundo. A Huawei fez parceria com 2,3 milhões de desenvolvedores em todo o mundo e o total de downloads da AppGallery chegou a 384,4 bilhões de vezes em 2020.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1453547/Huawei_Homescapes.jpg

FONTE Huawei

