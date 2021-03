Playrix lance le jeu de puzzle réconfortant Homescapes sur AppGallery

Lors du lancement, les nouveaux joueurs d'AppGallery du monde entier pourront échanger des paquets cadeaux exclusifs d'une valeur de 5,49 € qui leur offrent trois heures de vie gratuite pour un plaisir illimité, 10 000 pièces et deux promotions pour la monnaie Star du jeu. De même, les joueurs actuels sur Huawei peuvent également s'attendre à une série de promotions avec des bons et des cadeaux d'une valeur maximale de 10 euros.

En plus des offres intéressantes réservées aux joueurs d'AppGallery, les fans de Homescapes, y compris ceux qui ne possèdent pas d'appareils Huawei, auront la possibilité de bénéficier d'une réduction supplémentaire de 35 % sur les packs de démarrage et d'apprentissage du 10 au 18 mars.

Les fans de Playrix du monde entier peuvent s'attendre au défi familier de restauration de puzzle de match 3 qu'ils connaissent et aiment, ainsi qu'à d'innombrables nouvelles fonctionnalités à explorer, notamment des boosters uniques et des combinaisons explosives. Dans une maison de maître située dans une rue verdoyante, les joueurs devront restaurer, rénover et décorer chaque pièce en sélectionnant leurs objets et meubles préférés, pour débloquer de nouveaux chapitres et dévoiler une histoire de famille passionnante en cours de route. Les joueurs auront accès à des milliers d'options de design, allant de styles plus classiques à des styles plus funky, pour créer leur maison de rêve. Ils ont un maximum de liberté pour laisser libre cours à leur imagination pendant des heures de jeu interactif.

« Nous sommes ravis de pouvoir offrir le populaire jeu Homescapes à un plus grand nombre de joueurs dans le monde entier grâce à notre partenariat avec AppGallery. Après le lancement réussi de Gardenscapes, nous sommes ravis de voir la réaction des joueurs de Huawei et nous sommes impatients de connaître leurs avis », a déclaré Maxim Kirilenko, directeur du développement commercial chez Playrix.

Récemment lancé, Gardenscapes a été le premier de la série Playrix Scapes à faire ses débuts sur AppGallery, une entrée très populaire avec plus de 213 millions de téléchargements cumulés dans le monde entier et les éloges des joueurs pour son jeu de puzzle interactif. Suite à sa popularité sur la plate-forme et aux réactions positives, Homescapes devrait continuer sur cette dynamique.

Huawei offre un soutien technologique à ses partenaires

Le partenariat de Huawei avec Playrix, qui est l'un des marchés d'applications les plus dynamiques au monde, a fourni le soutien opérationnel solide nécessaire pour chaque lancement, en lançant à la fois Gardenscapes et Homescapes à quelques mois d'intervalle seulement. Homescapes est un autre exemple qui montre comment un jeu peut tirer parti du HMS Core de Huawei, en s'intégrant au kit IAP pour garantir une expérience sans faille aux utilisateurs et aux développeurs.

« Le soutien et les conseils que notre équipe a reçus de la part de Huawei tout au long du processus de lancement sur AppGallery ont été formidables et nous sommes heureux de pouvoir proposer un autre jeu de puzzle très populaire grâce à cela », a déclaré Maxim Kirilenko, directeur du développement commercial chez Playrix.

Homescapes sera disponible à partir du 10 mars 2021 via AppGallery .

Les promotions régionales détaillées de Homescapes sont les suivantes :

Promotions exclusives à Huawei

Disponibles au moment du lancement : Les utilisateurs d'AppGallery du monde entier pourront échanger des paquets cadeaux exclusifs d'une valeur de 5,49 euros qui leur offriront trois heures de vie gratuite pour un plaisir illimité, 10 000 pièces et deux promotions pour la monnaie Star du jeu. Cette offre est uniquement disponible pour les nouveaux joueurs de Homescapes, échangeable via AppGallery dans le Centre de cadeaux après l'installation. Disponibles à partir de la date du lancement jusqu'au 18 mars : Les joueurs russes d'AppGallery pourront également acheter des packs de démarrage à un taux réduit allant jusqu'à 45 4%. Disponibles à partir de la date du lancement jusqu'au 21 mars : Les joueurs d'Asie-Pacifique d'AppGallery pourront échanger un bon de réduction de 1 € et de 15 % pour leurs deux premiers achats dans l'application. Disponibles à partir de la date du lancement jusqu'au 9 avril : Les joueurs de la région MENA sur AppGallery peuvent gagner un bon de réduction de 5 € en téléchargeant simplement le jeu ou en le partageant avec d'autres joueurs. Disponibles du 19 mars au 8 avril : Les utilisateurs européens et russes d'AppGallery peuvent prétendre à un bon unique exclusif qui leur donne une réduction de 80 % sur l'abonnement de saison Golden Ticket qui déverrouille la dernière saison de Magic Tricks et plusieurs avantages généreux dans le jeu.

Promotion multiplateforme

Disponible à partir de la date du lancement jusqu'au 18 mars : Les joueurs de Global Homescapes, toutes plates-formes confondues, ont droit à une réduction supplémentaire de 35 % sur les packs de démarrage et d'apprentissage.

À propos d'AppGallery : l'une des trois principales plates-formes de distribution d'applications au monde

AppGallery est un écosystème intelligent et innovant qui permet aux développeurs de créer des expériences uniques pour les consommateurs. Notre HMS Core unique permet d'intégrer des applications sur différents appareils, ce qui offre plus de commodité et une expérience plus fluide. Cela fait partie de notre stratégie plus large « 1+8+N » chez Huawei.

La vision d'AppGallery est de faire d'AppGallery une plate-forme de distribution d'applications ouverte et innovante, accessible aux consommateurs, tout en protégeant strictement la vie privée et la sécurité des utilisateurs tout en leur offrant une expérience unique et intelligente. Figurant parmi les trois premières places de marché mondiales pour les applications, AppGallery propose une grande variété d'applications locales et internationales dans 18 catégories, notamment la navigation et les transports, les actualités, les réseaux sociaux et autres. AppGallery est disponible dans plus de 170 pays et régions et compte plus de 530 millions d'utilisateurs actifs par mois. Huawei s'est associé à 2,3 millions de développeurs dans le monde entier, et le nombre total de téléchargements sur AppGallery a atteint 384,4 milliards de fois en 2020.

