Playrix stellt Betrieb in Russland und Belarus ein

DUBLIN, 11. Oktober 2022 /PRNewswire/ – Aufgrund der anhaltenden Aggression gegen die Ukraine und zur Aufrechterhaltung seines Betriebs gibt Playrix bekannt, dass es sich aus Russland und Belarus zurückzieht.

Seit Beginn des Krieges hat das Unternehmen seine kommerziellen Aktivitäten in Russland und Belarus ausgesetzt, weitere Büros in Europa eröffnet und Hunderte von Mitarbeitern versetzt. Zu den neuen Maßnahmen gehören:

Schließung aller Niederlassungen des Unternehmens in Russland und Belarus

Einstellung des gesamten Betriebs seiner Studios in Russland und Belarus

Umzug von verbliebenem Personal aus Russland und Belarus in andere Länder.

Playrix ist entschlossen, seinen Betrieb in der Ukraine aufrechtzuerhalten und alle seine 1.500 Mitarbeiter dort kontinuierlich zu unterstützen.

Informationen zu Playrix:

Playrix ist ein internationales Entwicklungsunternehmen für Spiele mit Hauptsitz in Dublin, Irland. Das Unternehmen ist als einer der fünf weltweit führenden unabhängigen Entwickler von mobilen Spielen und als Nummer Eins in Europa gelistet. Seine Spiele – Gardenscapes, Homescapes, Fishdom und Township – haben eine Nutzerbasis von mehr als 100 Millionen Spielern weltweit. Playrix beschäftigt Mitarbeiter in mehr als 30 Ländern, die entweder aus der Ferne oder von den zahlreichen Geschäftsstellen des Unternehmens in Europa aus arbeiten.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1917529/Playrix_Logo.jpg

SOURCE Playrix