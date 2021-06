Plein feux sur les données lors de NetBase Quid Live Europe

NetBase Quid annonce que les participants prospectifs peuvent s'inscrire gratuitement à son événement virtuel de deux jours, qui se tiendra les 7 et 8 août

LONDRES, 18 juin 2021 /PRNewswire/ -- NetBase Quid, un leader mondial de l'information sur les consommateurs et les marchés, a annoncé aujourd'hui la liste de conférenciers qui prendront la parole lors de NetBase Quid Live Europe. L'événement de deux jours réunira des experts du secteur, des leaders d'opinion et des praticiens pour libérer le plein potentiel de l'information continue sur les consommateurs et les marchés les 7 et 8 juillet 2021.

Les participants auront l'occasion d'entendre des experts du secteur présenter les stratégies et les tactiques qui permettent aux entreprises de comprendre la valeur de l'information sur les consommateurs et les marchés. Ils pourront également profiter de l'événement pour découvrir comment les marques à succès tirent un avantage stratégique des informations fondées sur les données et pour avoir un excellent aperçu virtuel de technologies et solutions de pointe. Les sujets abordés seront, entre autres, les suivants : la recherche de besoins non comblés pour cerner de nouvelles occasions d'idéation et de leadership d'opinion ; l'intégration des données et de la technologie dans les communications ; les stratégies marketing et commerciales ; l'avenir de l'information sur les consommateurs et les marchés ; la transformation de l'information en feuilles de route stratégiques.

Parmi les conférenciers qui prendront la parole cette année figurent, notamment :

Heather Kernahan, PDG, Hotwire Global

Krista Neher, PDG, Boot Camp Digital

Jillian Ney , fondatrice, The Social Intelligence Lab

, fondatrice, The Social Intelligence Lab Dieu Ly Tran (Ly), analyste de la division Research & Intelligence, Lufthansa Innovation Hub

(Ly), analyste de la division Research & Intelligence, Lufthansa Innovation Hub Razi Imam, fondateur et PDG, 113 Industries

Frederikke Haider, information sur les consommateurs et les marchés, L'Oreal Nordics

Bob Goodson, président, NetBase Quid

Pour la liste des conférenciers complète et le programme détaillé, cliquez ici. Les personnes intéressées peuvent s'inscrire gratuitement à l'événement de cette année.

« Cette année, il est devenu essentiel pour les entreprises de recevoir de l'information en continu sur les consommateurs et les marchés, car les marques et les consommateurs interagissent avec les plateformes en ligne de façons nouvelles et créatives, a déclaré Paige Leidig, directeur du marketing de NetBase Quid. L'événement de cette année sera rempli d'histoires de réussite, d'informations d'experts et de conseils utiles. Les participants auront donc l'assurance d'en savoir plus sur les moyens les plus récents et les plus efficaces de trouver des renseignements qui stimuleront la croissance de leur entreprise. »

En parallèle des séances virtuelles, les participants inscrits auront accès à des documents de présentation, des enregistrements de sessions, une séance de questions et réponses avec des conférenciers et des informations sur les avancées et les outils les plus récents du secteur de l'information sur les consommateurs et les marchés.

Ceux qui sont intéressés peuvent s'inscrire gratuitement à NetBase Quid Live Europe et consulter dès maintenant le programme complet de l'événement en ligne. Pour plus d'informations, rendez-vous au site : https://netbasequidlive.com/europe/.

À propos de NetBase Quid

NetBase Quid est la plateforme de nouvelle génération d'information sur les consommateurs et les marchés. Elle fournit des renseignements contextuels qui aident les entreprises à découvrir les tendances commerciales, établir des liens avec les consommateurs et en savoir plus sur les concurrents et les marchés.

La plateforme utilise une technologie d'intelligence artificielle avancée pour traiter des milliards de ressources indexées dans toutes formes de données, tant structurées que non structurées, En se faisant, elle donne aux clients de nos services de marque, d'agence et de conseils les moyens de prendre des décisions intelligentes et fondées sur les données, avec précision, rapidité et efficacité. NetBase Quid est un partenaire de confiance des organisations suivantes : American Airlines, Coca-Cola, Ogilvy, T-Mobile, United Airlines, YUM! Brands, Walmart, Hyundai, Wunderman Thompson, Microsoft, BCG et The New York Times.

Pour en savoir plus, consultez le site : www.netbasequid.com.

