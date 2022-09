Plintron Americas renforce sa relation avec T-Mobile

BELLEVUE, Washington, 22 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Plintron Americas a annoncé aujourd'hui avoir renforcé sa relation stratégique avec T-Mobile via un accord actualisé permettant à Plintron de se développer en tant que fournisseur de services MVNO pour T-Mobile.

Cet accord s'inscrit dans le prolongement des excellentes relations que T-Mobile et Plintron ont établies au cours des 10 dernières années. Joe Phillips, PDG de Plintron Americas, a déclaré : « Nous sommes ravis de poursuivre le développement de notre relation avec T-Mobile. Plintron, fort d'une présence mondiale qui comprend l'intégration avec plus de 40 opérateurs mobiles dans le monde et des solutions MVNO pour plus de 143 marques dans plus de 30 pays sur six continents, continue de connaître une croissance considérable grâce à des solutions enrichies pour créer des opportunités dynamiques pour les MVNO et permettre aux marques de s'étendre aux services mobiles. »

« Notre accord renforcé avec Plintron libère des opportunités qui permettent d'activer plusieurs MVNO à travers divers marchés spécialisés dans le sans fil sur le réseau 5G national le plus grand, le plus rapide et le plus fiable, a ajouté Dan Thygesen, vice-président senior de T-Mobile Wholesale. La valeur stratégique que Plintron apporte à T-Mobile Wholesale ne fait que croître avec la mise en place de ces nouvelles capacités. »

5G : Appareil compatible requis ; couverture non disponible dans certaines zones. Certaines utilisations peuvent nécessiter un forfait ou une fonction spécifique ; voir T-Mobile.com. Le plus rapide : D'après les vitesses moyennes globales combinées de la 5G, selon une analyse réalisée par Ookla® des données Speed test Intelligence® des vitesses de téléchargement de la 5G pour le deuxième trimestre 2022. Les marques d'Ookla sont utilisées sous licence et réimprimées avec autorisation. Le plus fiable : Selon un rapport d'audit réalisé par umlaut, un prestataire indépendant, qui contient des données issues de la foule pour l'expérience utilisateur, y compris l'achèvement des tâches, recueillies de novembre 2021 à mai 2022. Pour en savoir plus : www.umlaut.com/en/benchmarking/USA .

À propos de Plintron

Plintron est une société de technologie de communication numérique qui permet aux marques d'acquérir et de fidéliser des clients. Il s'agit du plus grand fournisseur multinational de MVNA et MVNE de bout en bout, avec une clientèle sur six continents. Le siège social américain de l'entreprise est situé à Bellevue, dans l'État de Washington. Avec des services de réseau mobile dans plus de 30 pays répartis sur six continents assurés par plus de 1 000 professionnels des télécommunications,

Plintron a lancé plus de 143 MVNO et compte plus de 165 millions d'abonnés mobiles et a remporté de nombreux prix de l'industrie internationale, y compris « MVNE de l'année » au MVNO World Congress 2022.

Rendez-vous sur : www.Plintron.com

