Plintron lancia IMS e VoLTE in Italia

ROMA, 17 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Plintron ha implementato con successo il lancio di VoLTE in Italia su cloud pubblico e ha sviluppato e distribuito una piattaforma IP Multi-Media subsystems (IMS) interna basata sugli standard definiti da 3GPP e IETF. La piattaforma MVNE di Plintron è stata aggiornata per accogliere gli elementi di rete di IMS in aggiunta agli elementi di rete esistenti.

Il progetto è stato completato senza difficoltà nel settembre 2022 senza alcun tempo di inattività per gli abbonati ed è la prima soluzione VoLTE Multi-Host in Public-cloud che supporta 9 MVNO in Italia.

Subhashree Radhakrishnan, vicepresidente e cofondatore di Plintron, ha dichiarato: "L'implementazione di IMS in Italia garantisce che i nostri MVNO e i loro abbonati finali siano abilitati al VoLTE e possano effettuare chiamate voce e dati contemporaneamente".

Plintron offre una soluzione IMS completa distribuita nel cloud pubblico ed è una soluzione personalizzata che instrada il traffico in entrata dei soli clienti registrati VoLTE verso la piattaforma IMS. In questo modo si evita di instradare tutte le chiamate in entrata in modo predefinito verso IMS, indipendentemente dallo stato di registrazione del cliente, e si eliminano i requisiti di capacità infrastrutturale aggiuntiva per gestire tutte le chiamate. La soluzione è stata appositamente sviluppata in collaborazione con HLR/HSS e IN, coinvolgendo il protocollo MAP e CAP, senza alcuna modifica alla rete di MNO e del mondo esterno.

Si tratta di una nuova innovazione apportata da Plintron, in quanto normalmente gli MNO non hanno altra scelta che instradare tutte le chiamate in entrata per l'intera base di abbonati verso IMS. Ciò comporta uno spreco di capacità sotto forma di doppia gestione, in quanto IMS deve instradare ulteriormente le chiamate degli abbonati non registrati VoLTE verso la rete di MNO per la terminazione, con conseguente necessità di maggiore capacità per gestire il traffico extra dovuto a questa doppia gestione e al loopback. La soluzione Plintron garantisce che solo le chiamate degli abbonati registrati VoLTE siano instradate verso IMS, risparmiando doppia gestione e capacità.

IMS e VoLTE sono sulla tabella di marcia di Plintron per essere estesi ad altri clienti MVNO in Europa attraverso il cloud pubblico.

Plintron è un'azienda di tecnologie digitali di comunicazione che consente ai marchi di acquisire e attrarre clienti. È il più grande MVNA/MVNE end-to-end multinazionale al mondo, con una base di clienti in 6 continenti. Con servizi di rete mobile in oltre 30 Paesi in 6 continenti, con il supporto di oltre 1.000 professionisti nel settore delle telecomunicazioni, Plintron ha lanciato oltre 143 MVNO e vanta oltre 165 milioni di abbonati ai suoi servizi di telefonia mobile. Plintron ha ottenuto numerosi riconoscimenti a livello mondiale, tra cui quello di "MVNE dell'anno" al MVNO World Congress 2022.

