Plintron obtient la licence d'opérateur de réseau mobile virtuel (MVNO) pour la Russie

MOSCOU, 22 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Plintron a obtenu une licence d'opérateur de réseau mobile virtuel (MVNO) pour la Russie de la part de Rossvyaz, l'Agence des communications du ministère du Développement numérique, des Communications et des Médias, de la Fédération de Russie.

Plintron se réjouit d'étendre le compétitif marché russe, avec une population de 150 millions d'habitants et plus de 10 millions d'abonnés aux MVNO. Plintron lancera ses services de réseau mobile en Russie d'ici le premier trimestre 2021.

À propos de Plintron

Plintron, le leader mondial du CPaaS, est le plus grand fournisseur mondial de solutions multinationales de bout en bout pour les MVNE et MVNA. Il propose des solutions Telco - SaaS et TaaS aux MNO, MVNO, entreprises et clients IoT. Avec des services de réseau mobile dans 30 pays répartis sur 6 continents, soutenus par plus de 1 000 professionnels des télécommunications, Plintron a lancé plus de 120 MVNO et compte plus de 140 millions d'abonnés mobiles.

