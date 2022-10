Plintron recebe concessão de MVNO para o Peru

LIMA, Peru, 5 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- O Ministério dos Transportes e das Comunicações (MTC) do Peru concedeu à Plintron Peru SAC, a concessão para prestar serviços públicos móveis como operadora móvel virtual/OMV.

Subhashree Radhakrishnan, vice-presidente e cofundador do Plintron Group, disse: "A entrada da Plintron no dinâmico mercado de serviços móveis do Peru beneficiará todas as partes interessadas, incluindo MNOs, MVNOs, empresas e provedores de serviços IoT/M2M. A Plintron estima que o mercado de MVNO do Peru cresça para mais de 400 milhões de sóis até 2027"

Internacionalmente, empresas de diversos segmentos estão agregando serviços móveis a sua proposta para gerar mais receitas e aumentar a base de clientes. Os segmentos de negócios nos quais as MVNOs são lançadas globalmente incluem ISP, varejo, Fintech, esportes, IoT, seguros, serviços públicos etc.

As marcas normalmente têm dificuldades para lançar serviços MVNO/OMV devido à enorme CAPEX, assim como aos desafios técnicos, operacionais e regulatórios. No entanto, a Plintron resolve esses problemas oferecendo uma plataforma pré-integrada com a operadora de rede, rápido tempo de lançamento no mercado e preços de atacado competitivos.

A Plintron oferece uma implementação plug-and-play para OSS, BSS, NSS, mais de 200 APIs flexíveis, integrações de gateway de pagamento e um aplicativo móvel de autoatendimento de marca branca. O desenvolvimento tecnológico e as atualizações são administrados pela Plintron. As marcas só precisam se concentrar em vendas e marketing para seus usuários atuais e novos.

O modelo operacional da Plintron pode ajudar a lançar serviços móveis de marca com várias vantagens, como fluxos de receita adicionais, melhor visibilidade da marca, aumento da fidelidade do cliente e dados aprimorados, além de garantir conformidades regulatórias. O modelo da Plintron é uma proposta economicamente muito atraente para a MVNO, pois requer zero CAPEX, e as marcas pagam apenas pela OPEX real incorrida no fornecimento dos serviços.

Com lançamento comercial planejado para dezembro de 2022, a Plintron permitirá que qualquer marca lance uma MVNO no prazo de seis a oito semanas. Mesmo durante a fase de pré-lançamento, mais de 15 empresas no Peru já mostraram interesse em lançar uma MVNO. A Plintron pretende fortalecer sua presença na América Latina com suas operações no México, Peru, Colômbia e Chile.

A Plintron é uma empresa de tecnologia de comunicação digital que permite às marcas adquirir e engajar clientes. Ela é a maior provedora de serviços MVNA e MVNE completos presente em vários países do mundo e com uma base de clientes em seis continentes. Com serviços de rede móvel em mais de 30 países em seis continentes e com o suporte de mais de mil profissionais de telecomunicações, a Plintron já lançou mais de 143 MVNOs e tem mais de 165 milhões de assinantes móveis. A empresa ganhou vários prêmios globais do setor, incluindo "MVNE of the Year" no Congresso Mundial de MVNOs 2022.

