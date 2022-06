Plintron remporte le prix du MVNE de l'année 2022 au MVNO World Congress

BERLIN, 15 juin 2022 /PRNewswire/ -- Plintron a remporté le prix du MVNE de l'année lors des MVNO Awards organisés au MVNO World Congress 2022 à Berlin. Ce prix est décerné à un MVNE/A qui s'est associé avec succès à plusieurs MVNO et MNO et a favorisé des partenariats et propositions commerciales avantageuses pour toutes les parties. Les critères de sélection étaient le coût de la solution, la fiabilité et le niveau d'innovation.

Subhashree Radhakrishnan, cofondateur et vice-président de Plintron a déclaré : « Plintron est ravi de remporter le prestigieux prix du MVNE de l'année 2022 au MVNO World Congress, qui récompense notre attachement constant à l'innovation, à la fiabilité et à la qualité de nos services. »

Plintron a lancé des services dans 5 pays au cours des deux derniers trimestres et mènera encore une stratégie de croissance agressive au cours des mois à venir. Plintron propose un modèle innovant d'agrégateur de réseaux virtuels mobiles (MVNA) qui, en plus de sa plateforme MVNE personnalisable, flexible et abordable, offre également des contrats de revente de temps d'antenne en gros et des accords d'itinérance prêts à l'emploi. Plintron propose également d'autres avantages tels qu'un portail d'autosoins en marque blanche, une application en marque blanche et l'accès à plus de 1 000 partenaires tiers et à de multiples passerelles de paiement.

L'objectif de Plintron est de permettre aux marques de s'étendre aux services mobiles afin d'ajouter une source de revenus supplémentaire tout en accroissant la fidélité et l'engagement des clients. Plintron offre un package complet personnalisable de bout en bout en tant que Telecom as a Service (TaaS) et gère intégralement les aspects réglementaires et télécoms, permettant aux marques de se concentrer sur leurs compétences principales en vente et en marketing.

Plintron propose des offres ciblées pour les segments de niche et prend également en charge tous les modèles de marché, y compris un modèle innovant d'agrégateur.

Les secteurs clés comprennent les banques, la technologie financière, les services publics, l'IdO, les FAI, les fournisseurs de services de téléphonie fixe, les clubs sportifs, les établissements d'enseignement, les prestataires de services touristiques, le commerce de détail, les collectivités, les groupes d'affinité et les marques grand public.

À propos de Plintron

Plintron est une société SaaS innovante qui propose des solutions MVNE, MVNA, CPaaS et d'IdO grâce à sa plateforme de communication cloud. Il s'agit du plus grand fournisseur multinational MVNA et MVNE de bout en bout, avec une clientèle sur 6 continents. Avec des services de réseau mobile dans plus de 30 pays répartis sur 6 continents soutenus par plus de 1 000 professionnels des télécommunications, Plintron a lancé plus de 143 MVNO et compte plus de 165 millions d'abonnés mobiles.

