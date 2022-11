Plintron wprowadza IMS i VoLTE we Włoszech

RZYM, 17 listopada 2022 r. /PRNewswire/ -- Firma Plintron z powodzeniem wprowadziła we Włoszech technologię VoLTE w chmurze publicznej oraz opracowała i wdrożyła wewnątrzorganizacyjną platformę architektury IP Multi-Media Subsystem (IMS) na podstawie standardów 3GPP i IETF. Platforma Plintron MVNE została zmodernizowana w celu rozszerzenia istniejących elementów sieciowych o elementy IMS.

Projekt został sprawnie przeprowadzony we wrześniu 2022 bez przerw w usługach abonenckich. Jest to pierwsze we Włoszech rozwiązanie Multi-Host VoLTE w chmurze publicznej, które obsługuje 9 operatorów sieci wirtualnej (MVNO).

Komentarz Subhashree Radhakrishnana, wiceprezesa i współzałożyciela firmy Plintron: „Wdrożenie IMS we Włoszech zapewni dostęp do VoLTE dla naszych MVNO i abonentów końcowych, którzy będą mogli jednocześnie wykonywać połączenia głosowe i internetowe".

Plintron oferuje kompletne rozwiązanie IMS wdrożone w chmurze publicznej. Jest to kustomizowane rozwiązanie przekierowujące na platformę IMS ruch przychodzący wyłącznie zarejestrowanych klientów korzystających z VoLTE. Dzięki temu nie ma potrzeby domyślnego przekierowywania na IMS wszystkich połączeń przychodzących bez względu na status rejestracyjny klienta, eliminując dodatkowe wymogi przepustowości infrastruktury związane z obsługą wszystkich połączeń. Rozwiązanie opracowano specjalnie w połączeniu z rejestrem lokalizacji domowej/domowym serwerem abonenckim (HLR/HSS) oraz IN, z uwzględnieniem protokołów MAP i CAP, bez zmian w sieci MNO i zewnętrznej.

Jest to nowe rozwiązanie stworzone przez Plintron, normalnie MNO nie mają bowiem innego wyboru, niż przekierowywać do IMS wszystkie połączenia przychodzące dla całej bazy abonentów. Skutkuje to marnowaniem przepustowości poprzez podwójną obsługę połączeń, IMS bowiem musi przekierowywać połączenia zarejestrowanych abonentów niekorzystających z VoLTE z powrotem do sieci MNO w celu ich zakończenia, co skutkuje zwiększeniem zapotrzebowania na przepustowość w celu obsłużenia dodatkowego ruchu powstającego w związku z podwójną obsługą połączeń i loopbackiem. Rozwiązanie Plintron zapewnia przekierowywanie do IMS wyłącznie połączeń zarejestrowanych abonentów korzystających z VoLTE, redukując obciążenia przepustowości wynikające z podwójnej obsługi.

Firma Plintron ma w planach rozszerzenie zasięgu IMS i VoLTE o kolejnych klientów MVNO w chmurze publicznej w Europie.

Plintron to spółka działająca w obszarze technologii komunikacji cyfrowej, której rozwiązania umożliwiają markom pozyskiwanie i angażowanie klientów. Jest to największa na świecie międzynarodowa, kompleksowa platforma MVNA / MVNE z bazą klientów na 6 kontynentach. Mobilne usługi sieciowe Plintron działają w ponad 30 państwach na 6 kontynentach. Obsługuje je zespół liczący ponad tysiąc specjalistów w dziedzinie telekomunikacji. Firma ma na swoim koncie przeszło 143 operatorów MVNO i ponad 165 mln abonentów usług mobilnych. Plintron ma w swoim dorobku również liczne nagrody branżowe, w tym „MVNE of the Year" (MVNE Roku) przyznaną na MVNOs World Congress 2022 (Światowy Kongres Operatorów MVNO 2022).

