PLMJ choisit Intapp Time et ROOX pour soutenir sa croissance stratégique

Le plus grand cabinet d'avocats du Portugal étend ses relations avec Intapp à travers l'Europe, l'Afrique et l'Asie

PALO ALTO, Californie et LISBONNE, Portugal, 14 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Intapp, le leader des solutions de gestion d'entreprises connectées, a annoncé aujourd'hui que PLMJ, un cabinet d'avocats portugais de premier plan, était le dernier ajout à son portefeuille croissant de clients Intapp Time. Récemment reconnu pour son innovation par le Financial Times, PLMJ, le plus grand cabinet d'avocats du Portugal, a choisi Intapp Time et son partenaire de confiance, ROOX (le fournisseur portugais de produits et services informatiques aux entreprises de services professionnels), pour l'aider dans son déploiement afin de soutenir les objectifs stratégiques de croissance et d'innovation de l'entreprise. PLMJ a commencé à utiliser le service dans toute une série de groupes de pratique et de secteurs industriels.

Fondée en 1967 et basée à Lisbonne, PLMJ conseille des entreprises portugaises et multinationales, ainsi que des institutions financières et étatiques, sur une série de transactions nationales et internationales. Plus de 320 avocats et 400 employés travaillent dans les cinq bureaux de PLMJ répartis dans sept pays d'Europe, d'Afrique et d'Asie.

Intapp Time est une solution complète, basée sur le cloud, qui aide PLMJ à améliorer leurs pratiques de comptabilisation du temps afin d'améliorer la réalisation, d'honorer les engagements des clients et de libérer leurs avocats des tâches banales de comptabilisation du temps. Il saisit automatiquement les travaux facturables et non facturables tout en garantissant le respect des conditions de facturation au moment de la saisie.

« Adopter Intapp Time comme solution de chronométrage et travailler avec ROOX comme partenaire d'intégration sont des étapes extrêmement importantes dans la poursuite de notre transformation technologique », a déclaré Miguel Reis, membre du conseil d'administration de PLMJ. « PLMJ met les clients au premier plan, et la facilité d'utilisation et les fonctionnalités d'Intapp Time permettent à nos avocats de passer plus de temps à se concentrer sur les besoins des clients plutôt que de se préoccuper de la saisie du temps. Grâce à cette technologie basée sur le cloud, PLMJ peut saisir plus efficacement les informations critiques pour mieux démontrer notre valeur à chaque client. »

PLMJ a adopté Intapp Time dans le cadre d'un engagement plus large visant à mettre en œuvre des solutions innovantes basées sur le cloud qui peuvent être adaptées en fonction des besoins des clients et de la croissance de l'entreprise.

« Alors que nous allons de l'avant avec un modèle de solutions exclusivement basées sur le cloud, nous sommes ravis de travailler avec des organisations comme PLMJ qui s'engagent à travailler plus intelligemment grâce à la transformation numérique », a déclaré Chris Turk, vice-président EMEA chez Intapp. « Il n'a jamais été aussi difficile d'exploiter un cabinet juridique de manière rentable, et tout commence par la saisie précise et transparente du temps que les avocats passent à travailler. En mettant en œuvre la technologie complète et de pointe d'Intapp Time, les cabinets économisent l'équivalent de 5,2 heures de travail d'avocat par an, ce qui représente une valeur nette moyenne de 522 400 dollars en productivité accrue.

« Nous sommes fiers de soutenir le succès par l'innovation, ce que PLMJ démontre par sa décision de s'associer à ROOX et Intapp pour sa solution de chronométrage et en continuant à investir dans des technologies orientées client », a ajouté Danilo Teixeira, responsable du développement logiciel chez ROOX. « Nous nous réjouissons de soutenir PLMJ tout au long de son processus de mise en œuvre d'Intapp Time, ainsi que d'optimiser ses solutions technologiques afin qu'elle puisse mieux servir ses clients. »

À propos d'Intapp

Intapp alimente des entreprises connectées. Plus de 1 600 des plus grands cabinets d'avocats, de banques d'investissement, de capital privé, de comptabilité et de conseil au monde lui font confiance. Intapp propose un logiciel de gestion d'entreprise connecté de bout en bout, basé sur le cloud et conçu pour les besoins uniques des entreprises dirigées par des partenaires. Intapp contribue à améliorer la collaboration, à libérer les connaissances collectives, à transformer la prise de décision et à alimenter le succès. Nos produits et services couvrent l'ensemble du cycle de vie de l'engagement, de la stratégie à la création et à l'exécution, afin d'obtenir des résultats optimaux. Pour plus d'informations, visitez le site intapp.com et rejoignez-nous sur Twitter (@Intapp) et LinkedIn.

À propos de PLMJ

PLMJ est un cabinet d'avocats basé au Portugal qui combine un service complet avec un savoir-faire juridique sur mesure. Depuis plus de 50 ans, le cabinet a adopté une approche innovante et créative pour produire des solutions sur mesure afin de défendre efficacement les intérêts de ses clients. Nous soutenons nos clients dans tous les domaines du droit, souvent avec des équipes multidisciplinaires, et en agissant toujours comme un partenaire commercial dans les processus décisionnels les plus stratégiques. Pour plus d'informations, consultez le site https://www.plmj.com/en/about-us/.

À propos de Roox

ROOX, fondée en 2001, se concentre sur la fourniture de produits et de services informatiques à 360 degrés aux entreprises de services professionnels. La dynamique du marché des services, qui repose sur la productivité, l'amélioration continue et la différenciation, nous a amenés à concentrer nos efforts sur l'adaptation constante des moyens technologiques aux utilisateurs. Le principe d'humanisation de la technologie sous-tend tout ce que nous faisons, car nous comprenons que la technologie doit être naturelle et engageante, et non une barrière ou une force de friction. Pour plus d'informations, visitez le site https://roox.pt/about-us/.

