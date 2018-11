PLMP FinTech comemora seu primeiro aniversário anunciando vários empreendimentos pioneiros

PLMP FinTech funda, com sucesso, um dos maiores Centros de Tecnologia Blockchain na região

Anuncia nova iniciativa BEEP para permitir que pequenas e médias empresas participem da nova economia digital

CINGAPURA, 22 de novembro de 2018 /PRNewswire/ -- A PLMP FinTech, empresa de tecnologia financeira local responsável pela criação do primeiro Centro de Tecnologia Blockchain, comemora seu primeiro aniversário este mês anunciando vários empreendimentos pioneiros interessantes. A FinTech superou os desafios de um panorama de mercado bearish para as Ofertas Iniciais de Moedas (Initial Coin Offerings – ICOs) ajudando um primeiro consórcio de pequenas e médias empresas inovadoras a ganhar presença em importantes setores em rápido crescimento.

A PLMP FinTech anunciou também um Programa de Capacitação de Blockchain (Blockchain Empowerment Programme - BEEP) pioneiro que fornecerá a pequenas e médias empresas soluções de Blockchain e integração com as operações comerciais que já possuem, permitindo que participem integralmente da nova economia digital.

Durante seu discurso para uma imensa plateia internacional, que incluía o príncipe do Camboja, Norodom Thanora, o cofundador da PLMP FinTech, Nicholas Lim, disse: "Criamos esta companhia para ajudar as pequenas e médias empresas a colherem os frutos da implementação de tecnologia de ponta nas suas empresas".

A PLMP FinTech é uma empresa muito além do seu tempo que pretende ser uma das primeiras fintechs locais a emitir tokens de segurança depois que a Autoridade Monetária de Cingapura emitir as licenças necessárias. Os tokens serão negociados na plataforma CMBDEX de negociação centralizada que iniciará suas operações no final de 2018.

Kym Kee, seu cofundador, declarou: "Queremos ser pioneiros no cenário internacional oferecendo essa nova ferramenta financeira a pequenas e médias empresas em todo o mundo".

Fornecendo um ambiente propício para a expansão de start-ups e empresas de tecnologia

A sede da PLMP FinTech consolidou-se como um centro regional de conhecimento para desenvolvedores e tecnólogos. O primeiro andar do prédio foi reformado para abrigar salas de aula e uma biblioteca digital, criando um ambiente de estudo propício para que empreendedores de pequenas e médias empresas conheçam as diversas aplicações de Blockchain.

Peter Lim, cofundador da PLMP FinTech, declarou: "Cingapura é só o começo de uma expansão regional cujo objetivo é replicar o sucesso da PLMP FinTech para além das fronteiras nacionais". A empresa consolidou sua presença nos principais distritos financeiros da Malásia, Indonésia e Tailândia e pretende estar presente em dez países asiáticos até o final de 2019, inclusive ocupando um grande espaço no que deverá se tornar o Vale do Silício de Blockchain da China, em Xangai.

