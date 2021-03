Plug and Play annonce 98 startups pour ses Spring 2021 Batches

SUNNYVALE, Californie, 5 mars 2021 /PRNewswire/ -- Plug and Play a accepté 98 startups dans ses Spring 2021 Batches. Les startups ont été sélectionnées pour l'un des programmes suivants qui se déroulent jusqu'en mai : Marque et vente au détail , Alimentation et boissons , Médias et publicité , Nouveaux matériaux et emballages , Chaîne logistique ou durabilité . 45 % des startups sont basées en dehors des États-Unis et représentent une multitude de pays dont l'Allemagne, l'Argentine, le Canada, l'Espagne, la France, l'Inde, le Royaume-Uni ou encore Singapour. La liste complète des startups peut être consultée sur le site web de Plug and Play : http://bit.ly/pnpspring2021

« Je suis heureux d'accueillir la première série de startups cette année sur notre plate-forme », a déclaré Saeed Amidi, fondateur et PDG de Plug and Play. « Avec nos programmes qui fonctionnent virtuellement à nouveau cette année, les startups auront un meilleur accès à nos partenaires sans contraintes géographiques. »

Le réseau Plug and Play est composé de plus de 30 000 start-ups, de 500 entreprises partenaires de premier plan et de centaines de sociétés de capital-risque et d'investisseurs. Au cours des trois prochains mois, les startups sélectionnées auront l'occasion de rencontrer virtuellement cet écosystème lors de sessions privées de deal flow, d'événements de réseautage, de sessions de tutorat, de semaines de réflexion, etc. afin d'augmenter leurs chances de décrocher des pilotes exclusifs, des POC, de nouveaux clients et des investissements. Il n'y a pas d'exigence de fonds propres pour la participation des startups.

La remise des diplômes commencera à la mi-mai lors du Spring Summit 2021 de Plug and Play, qui se tiendra virtuellement. Veuillez nous contacter si vous souhaitez réserver votre place.

Plug and Play a également publié son rapport sur les performances des entreprises en 2020 (Company Performance Report). Pour voir leurs nouveaux programmes, lieux, investissements, et plus, lisez le rapport complet : https://www.plugandplaytechcenter.com/2020-report/

