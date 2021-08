Plug and Play présente 92 startups pour leurs lots de l'automne 2021

SUNNYVALE, Californie, 19 août 2021 /PRNewswire/ -- Plug and Play a choisi 92 startups pour ses lots de l'automne 2021. Ces entreprises ont été sélectionnées dans l'un des programmes suivants qui se déroulent jusqu'en octobre : Agtech, Marque & Vente au détail, Nourriture & Boisson, Média & Publicité, Nouveaux matériaux & Packaging, et Chaîne d'approvisionnement. Sur les 92 startups sélectionnées, 47 % sont basées en dehors des États-Unis, représentant une variété de pays dont l'Australie, le Canada, le Costa Rica, l'Allemagne, l'Inde, le Royaume-Uni, et plus encore. La liste complète des startups est disponible sur le site web de Plug and Play : https://bit.ly/pnptcfall2021

« Nous avons eu la chance d'investir dans 22 startups qui sont devenues des licornes, dont beaucoup sont passées par des programmes comme ces 92 startups que nous venons d'accepter aujourd'hui », a déclaré George Damouny, partenaire chez Plug and Play Ventures. « Nous sommes ravis de pouvoir mettre en relation ces jeunes pousses exceptionnelles avec des entreprises qui accordent la priorité à l'innovation. Grâce à ces programmes, ces jeunes entreprises auront un accès sans précédent à nos partenaires commerciaux et nous sommes ravis de jouer un petit rôle dans leur succès, en espérant investir dans beaucoup d'entre elles en cours de route. »

Au cours des trois prochains mois, les jeunes entreprises sélectionnées auront l'occasion de participer à des événements de mise en réseau, à des sessions de mentorat, à des semaines de réflexion, à des sessions privées d'échange d'informations, etc. afin d'augmenter leurs chances d'obtenir des pilotes exclusifs, des POC, de nouveaux clients et des investissements. Ils seront totalement immergés dans le réseau mondial de Plug and Play, qui compte plus de 30 000 startups, 500 entreprises partenaires de premier plan et des centaines de sociétés de capital-risque et d'investisseurs. Il n'y a pas d'exigence de fonds propres pour la participation des startups.

La remise des diplômes à ces startups commencera à la mi-octobre lors du sommet d'automne 2021 de Plug and Play. Veuillez nous contacter si vous souhaitez réserver votre place.

