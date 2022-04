Plug and Play présente des startups innovantes issues de 9 secteurs d'activité pour ces lots de juin 2022

SUNNYVALE, Californie, 1er avril 2022 /PRNewswire/ -- Plug and Play a accepté des startups pour sa prochaine série de programmes dans la Silicon Valley. Elles sont issues de neuf secteurs différents, dont l' énergie , la technologie d'entreprise , la FinTech , la santé , l' Asssurtech , l' IoT , la mobilité , l' immobilier et la construction , et le voyage . La liste complète des startups sélectionnées peut être consultée sur le site Web de Plug and Play : https://bit.ly/SiliconValleyJune2022

Ces programmes se dérouleront jusqu'en juin. Les startups sélectionnées seront totalement immergées dans le réseau mondial de Plug and Play, qui compte plus de 40 000 startups, 500 entreprises partenaires de premier plan et des centaines de sociétés de capital-risque et d'investisseurs.

« Au cours des années passées, nos programmes se sont révélés être un véritable succès », a déclaré Saeed Amidi, fondateur et PDG de Plug and Play. « J'ai hâte d'accueillir ces startups créatives et uniques dans nos programmes, car elles en ressortiront avec un accès unique à nos partenaires et ont créé certaines des plus grandes innovations de notre époque. »

Au cours des trois prochains mois, les startups participeront à des événements de mise en réseau, à des sessions de mentorat, à des sessions de dealflows et à bien d'autres choses encore. Elles auront l'occasion d'évaluer le potentiel des pilotes, des POC, des investissements et d'autres collaborations avec le vaste réseau de Plug and Play.

L'année dernière, Plug and Play a investi dans 210 entreprises et a contribué à une accélération pour plus de 2 500 entreprises. Pour voir les nouveaux programmes, sites, investissements et autres de Plug and Play lisez leur rapport sur les performances de l'entreprise en 2021. .

La remise des diplômes pour ces startups débutera lors du sommet Plug and Play qui aura lieu du 14 au 16 juin 2022, sur invitation seulement. Veuillez contacter votre représentant Plug and Play pour plus d'informations.

À propos de Plug and Play

Plug and Play est la plateforme d'innovation de premier plan, qui met en relation startups, entreprises, sociétés de capital-risque, universités et agences gouvernementales. Basés dans la Silicon Valley, nous sommes présents dans plus de 35 sites sur les cinq continents. Nous proposons des programmes d'innovation pour les entreprises et aidons nos partenaires à chaque étape de leur parcours d'innovation, de la formation à l'exécution. Nous organisons également des programmes d'accélération des startups et avons créé une forme de capital-risque interne pour stimuler l'innovation dans plusieurs secteurs. Nous avons investi dans des centaines d'entreprises prospères, notamment Dropbox, Guardant Health, Honey, Lending Club, N26, PayPal et Rappi. Pour plus d'informations, visitez www.pnptc.com

