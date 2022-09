Plug and Play sélectionne les startups finalistes de 2022

SUNNYVALE, Californie, 23 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Plug and Play a validé les startups finalistes qui participeront à ses derniers programmes de l'année dans la Silicon Valley. Ces programmes se dérouleront jusqu'en novembre et sont axés sur les secteurs suivants :

La liste complète des startups est disponible sur le site web de Plug and Play : https://pnptc.in/SiliconValleyNovember2022

« Alors que la fin d'année approche, nous sommes ravis d'accueillir nos derniers programmes et de terminer l'année 2022 en beauté. Je ne doute pas que ce nouveau groupe de startups se fera connaître et se distinguera et que nous pourrons prédire de manière sûre de nouveaux chamboulements et de nouvelles technologies en 2023 », affirme Saeed Amidi, PDG et fondateur de Plug and Play.

Plug and Play a créé un écosystème qui met en relation les artisans du changement et les organisations de premier plan. Avec son réseau de 50 000 startups, 500 grandes entreprises dans le monde et des centaines de sociétés capital-risque, universités et agences gouvernementales, l'entreprise s'est positionnée sur le développement et l'implémentation des technologies de demain.

Au cours des trois prochains mois, les startups participantes auront la chance de participer à des événements exclusifs, à des sessions de mentorat et à des dealflows privés, au cours desquels elles seront présentées au vaste réseau de Plug and Play. Cela offrira aux startups une opportunité de projets pilotes, de preuves de concept, d'investissements et d'autres collaborations. Il n'y a pas d'exigence de fonds propres pour la participation des startups au programme Plug and Play.

Ces programmes s'achèveront les 15, 16 et 17 novembre au Sommet 2022 de Plug and Play dans la Silicon Valley . Notez que cette année, les startups Plug and Play du secteur de la Santé seront diplômées lors de la conférence de HLTH à Las Vegas , qui se tiendra du 13 au 16 novembre.

Pour en savoir plus sur l'approche en matière d'innovation de Plug and Play, consultez leur site Internet .

À propos de Plug and Play

Plug and Play est la plateforme d'innovation de premier plan, qui met en relation startups, entreprises, sociétés de capital-risque, universités et agences gouvernementales. Nous proposons des programmes d'innovation pour les entreprises et aidons nos partenaires à chaque étape de leur parcours d'innovation, de la formation à l'exécution. Nous organisons également des programmes d'accélération des startups et avons créé une forme de capital-risque interne pour stimuler l'innovation dans plusieurs secteurs où nous avons investi dans des centaines d'entreprises prospères, notamment Dropbox, Guardant Health, Honey, Lending Club, N26, PayPal et Rappi. Pour plus d'informations, visitez www.pnptc.com

