Plug and Play sponsorem ogłoszonego przez Bank Światowy konkursu Global Disruptive Tech Challenge 2021: Odnowa ekosystemów w regionie Jeziora Aralskiego

AŁMATY, Kazachstan, 26 listopada 2020 r. /PRNewswire/ -- Bank Światowy ogłasza konkurs pod nazwą Disruptive Technology and Innovation Challenge dla regionu Jeziora Aralskiego, który realizowany będzie we współpracy z organizacjami partnerskimi, a którego celem jest zachęcenie do opracowania przełomowych technologii i innowacji przyczyniających się do odnowy ekosystemów w regionie Jeziora Aralskiego.

Sponsorami konkursu są Plug and Play, Program na Rzecz Wody i Energii w Azji Środkowej (Central Asia Water and Energy Program; CAWEP), Program RESILAND CA +, Uniwersytet Kazachsko-Niemiecki (DKU) oraz Global Landscapes Forum (GLF).

Plug and Play, największa na świecie ogólnoświatowa platforma innowacji, będzie poszukiwała i udzielała wsparcia rodzimym i globalnym startupom, które otrzymają szansę na wykorzystanie posiadanego potencjału na rzecz odnowy ekosystemów. „Cieszymy się, że możemy silniej zaznaczyć naszą obecność w Kazachstanie oraz że Plug and Play otrzymało szansę inwestowania i przyspieszenia rozwoju startupów prowadzących działalność w sektorze zrównoważonej energii, IT, technologii cyfrowych i równowagi środowiskowej" - powiedział Mike Zayonc, wiceprezes Plug and Play.

„Global Disruptive Tech Challenge 2021 to pierwszy konkurs ogłoszony przez Bank Światowy w Azji Środkowej. Jest to doskonała szansa na zintensyfikowanie rozwoju ekotechnologii i innowacyjnej gospodarki oraz uświadomienie świata o sytuacji w regionie Jeziora Aralskiego" - powiedziała Paola Agostini, główny specjalista Banku Światowego ds. zarządzania zasobami naturalnymi.

Ekosystem basenu Jeziora Aralskiego został zaburzony w wyniku ekstremalnej eksploatacji zasobów wodnych, co doprowadziło do upustynnienia około 5 milionów hektarów ziemi i przesiedlenia tysięcy mieszkańców. Miliony mieszkańców Kazachstanu i Uzbekistanu nadal odczuwają skutki kryzysu ekologicznego regionu Jeziora Aralskiego.

Konkurs ten będzie platformą łączącą innowacje z rozwiązaniami ukierunkowanymi na skutki. Cztery osoby lub organizacje wyłonione w ramach konkursu otrzymają wsparcie, dzięki któremu będą mogły kontynuować prace nad przełomowymi innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi przyczyniającymi się do odnowy ekosystemów w regionie Jeziora Aralskiego. Głównymi obszarami zainteresowania w ramach konkursu będą oferty w dziedzinie rolnictwa i gospodarowania gruntami, zrównoważonej gospodarki leśnej, rozwoju społeczno-gospodarczego oraz informacji i wiedzy.

Technologie przełomowe mogą pomóc w usuwaniu negatywnych skutków działalności człowieka i czynników naturalnych, a jednocześnie, zaspokoić potrzeby w zakresie wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju. Celem konkursu jest ograniczenie destrukcyjnego wpływu kryzysu w regionie Jeziora Aralskiego na życie mieszkańców i środowisko.

Podmioty zainteresowane udziałem w konkursie mogą składać oferty do dnia 15 stycznia 2021 r. Więcej informacji na temat konkursu Disruptive Technology and Innovation Challenge na stronie programu.

Dołącz do organizowanego przez Plug and Play oraz Bank Światowy webinaru poświęconego odnowie ekosystemów w regionie Jeziora Aralskiego, który odbędzie się 15 grudnia o godz. 7:00 czasu wschodniego (USA). Rejestracji można dokonać pod tym adresem.

