Plug and Play становится спонсором международного конкурса «Прорывные технологии 2021: восстановление земель в регионе Аральского моря», организуемого Всемирным банком

АЛМАТЫ, Казахстан, 26 ноября 2020 г. /PRNewswire/ -- Всемирный банк при поддержке ряда организаций начинает реализацию проекта, заключающегося в проведении конкурса прорывных технологий и инноваций, ориентированных на спасение Арала, с целью стимулирования разработки передовых и инновационных технологий, обеспечивающих возможность восстановления земель в бассейне Аральского моря.

Спонсорами данного проекта являются центр внедрения технологий Plug and Play, Водно-энергетическая программа для Центральной Азии (CAWEP), программа RESILAND CA +, Казахстанско-Немецкий университет (DKU) и Глобальный форум ландшафтов (GLF).

Крупнейшая в мире глобальная платформа инноваций Plug and Play будет заниматься поиском и развитием отечественных и зарубежных стартапов, способных использовать свою изобретательность для улучшения перспектив в области восстановления ландшафтов. «Мы решительно настроены укреплять свое присутствие в Казахстане и рады представившимся компании Plug and Play возможностям для инвестирования и ускорения реализации перспективных стартап-проектов в сферах устойчивой энергетики, информационных технологий и экологической устойчивости», — заявил вице-президент Plug and Play Майк Зайонц (Mike Zayonc).

«Международный конкурс «Прорывные технологии 2021» является дебютом Всемирного банка в Центральной Азии — это фантастическая возможность для стимулирования развития экологически безопасных технологий и инновационной экономики, а также информирования всего мирового сообщества о ситуации, связанной с Аральским морем», — сообщила ведущий специалист по природопользованию Всемирного банка Паола Агостини (Paola Agostini).

Бассейн Аральского моря пострадал от крайне истощительного использования его водных ресурсов, ведущего к опустынивания территории площадью около 5 млн гектаров и вынужденному переселению тысяч людей. Экологический кризис в зоне Аральского моря продолжает оказывать неблагоприятное влияние на жизнь миллионов людей в Казахстане и Узбекистане.

Этот конкурс позволит совместить новаторскую деятельность с комплексными решениями, направленными на устранение пагубного воздействия. Премии конкурса будут вручены четырем новаторам (которыми могут стать как частные лица, так и организации со всего мира) в целях реализации их прорывных и инновационных технологий для решения проблем, связанных с восстановлением земель в бассейне Аральского моря. Организаторы конкурса планируют уделять основное внимание предложениям, касающимся сельского хозяйства и землепользования, рационального лесопользования, социально-экономического развития, а также распространения информации и знаний.

Прорывные технологии могут способствовать сглаживанию негативных воздействий природных и антропогенных факторов на ландшафты, одновременно удовлетворяя потребности экономического роста и устойчивого развития. Целью данного конкурса является уменьшение разрушительного воздействия аральского кризиса на возможности жизнеобеспечения и окружающую среду.

Участники конкурса могут направить свои предложения до 15 января 2021 года. Более подробная информация о Конкурсе прорывных технологий и инноваций представлена на странице программы.

Plug and Play и Всемирный банк приглашают вас на вебинар по вопросам восстановления ландшафтов в регионе Аральского моря, который состоится 15 декабря в 7:00 по Восточному времени (ET). Зарегистрироваться

