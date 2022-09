Plug and Play wählt die letzten Startchargen für 2022 aus

SUNNYVALE, Kalifornien, 23. Sept. 2022 /PRNewswire/ -- Plug and Play hat die letzte Gruppe von Start-ups zur Teilnahme am letzten Silicon Valley-Programm des Jahres zugelassen. Diese Programme laufen bis November und konzentrieren sich auf die folgenden Branchen:

Die vollständige Liste der Start-ups ist auf der Website von Plug and Play zu finden https://pnptc.in/SiliconValleyNovember2022

„Wir nähern uns dem Ende des Jahres und freuen uns darauf, unsere letzten Programme zu veranstalten und das Jahr 2022 mit einem Paukenschlag zu beenden. Ich habe keinen Zweifel daran, dass diese neue Gruppe von Start-ups auftauchen und herausstechen wird und wir in der Lage sein werden, zuversichtliche Vorhersagen für neue Disruptionen und Technologien im Jahr 2023 zu machen", sagte Saeed Amidi, CEO und Gründer von Plug and Play.

Plug and Play hat ein Ökosystem aufgebaut, das Change Maker und führende Organisationen miteinander verbindet. Mit seinem Netzwerk aus 50.000 Start-ups, 500 Großunternehmen weltweit und Hunderten von Risikokapitalfirmen, Universitäten und Regierungsbehörden ist das Unternehmen in der Lage, die Technologien von morgen zu entwickeln und umzusetzen.

In den nächsten drei Monaten haben die teilnehmenden Startups die Möglichkeit, an exklusiven Veranstaltungen, Mentorensitzungen und privaten Dealflows teilzunehmen, bei denen sie in das umfangreiche Netzwerk von Plug and Play eingeführt werden. Dies verschafft Start-ups einen Vorteil bei potenziellen Pilotprojekten, PoCs, Investitionen und anderen Kooperationen. Für die Teilnahme an einem Plug-and-Play-Programm müssen Start-ups kein Eigenkapital mitbringen.

Diese Programme werden vom 15. bis 17. November auf dem Plug and Play's Silicon Valley Gipfel im November . Bitte beachten Sie, dass dieses Jahr die Plug and Play's Health Startups auf der HLTH-Konferenz in Las Vegas die vom 13. bis 16. November stattfindet.

Wenn Sie mehr über den Innovationsansatz von Plug and Play erfahren möchten, besuchen Sie deren Website .

Über Plug and Play

Plug and Play ist die führende Innovationsplattform, die Start-ups, Unternehmen, Risikokapitalfirmen, Universitäten und Regierungsbehörden miteinander verbindet. Wir bieten Innovationsprogramme für Unternehmen an und unterstützen unsere Unternehmenspartner in jeder Phase ihrer Innovationsreise, von der Ausbildung bis zur Umsetzung. Darüber hinaus organisieren wir Startup-Beschleunigungsprogramme und haben einen eigenen Risikokapitalgeber aufgebaut, um Innovationen in verschiedenen Branchen voranzutreiben. Wir haben in Hunderte von erfolgreichen Unternehmen investiert, darunter Dropbox, Guardant Health, Honey, Lending Club, N26, PayPal und Rappi. Weitere Informationen finden Sie unter www.pnptc.com

Medienkontakt

Allison Romero

[email protected]

Logo https://mma.prnewswire.com/media/835431/PNP_Logo.jpg

SOURCE Plug and Play