Plume accueille trois nouveaux directeurs indépendants à son conseil d'administration

Magdalena Yesil, entrepreneure de la Silicon Valley, Roxanne Oulman, ancienne directrice financière de Medallia et Tony Werner, ancien directeur des nouvelles technologies de Comcast, rejoignent le conseil d'administration de Plume

PALO ALTO, Californie, 9 juin 2022 /PRNewswire/ -- Plume® , pionnier des services de communication personnalisés, a annoncé aujourd'hui la nomination de Magdalena Yesil, membre fondatrice du conseil d'administration de Salesforce, de Roxanne Oulman, ancienne directrice adjointe et directrice financière de Medallia et de Tony Werner, ancien directeur des nouvelles technologies de Comcast, aux postes de directeurs indépendants de son conseil d'administration.

« En tant que fondatrice et entrepreneure, je cherche non seulement une excellente technologie que les clients adorent et une équipe talentueuse, mais aussi l'opportunité de créer une toute nouvelle catégorie », affirme Magdalena Yesil. « Plume a créé une nouvelle catégorie qui redéfinit l'expérience des consommateurs dans les espaces intelligents, et je suis ravie de faire partie de ce groupe de personnes ambitieux. »

« En examinant les services cloud et de finance, j'ai été très impressionnée par l'activité SaaS à forte croissance que Plume a créée à ce jour », confie Roxanne Oulman. « Je suis ravie d'avoir l'opportunité de collaborer étroitement avec une équipe aussi talentueuse, et j'ai hâte de me retrousser les manches pour les aider à se développer grâce à un certain nombre de vecteurs. »

« Je partage depuis longtemps la vision de Fahri, et j'ai applaudi les ambitions de Plume dans la reconstruction de forfaits de services résidentiels et de petites entreprises », souligne Tony Werner. « Aujourd'hui, plus de 95 % des appareils domestiques, qu'il s'agisse d'ordinateurs personnels, de produits e-readers ou de tablettes, ou encore du matériel IoT qui explose, se connectent à la large bande par WiFi. Leur point commun est le besoin critique d'une connectivité haute performance, fiable et constante sur un spectre sans fil et sans licence. Plume révolutionne la connectivité et l'expérience de la maison intelligente avec une plateforme ouverte, et une approche indépendante du matériel. Je suis heureux de poursuivre mon partenariat avec Fahri et d'aider l'équipe de Plume à atteindre ses objectifs de transformation des espaces intelligents à l'échelle mondiale. »

Ces nominations font suite à la croissance explosive de Plume au cours des trois dernières années. Plume alimente plus de 40 millions de sites résidentiels et de petites entreprises actifs grâce à ses services hébergés sur le cloud par l'intermédiaire de plus de 275 fournisseurs de services de communication (CSP) sur le continent américain, en Europe et au Japon. Pour aider à alimenter l'expansion accélérée du réseau mondial défini par logiciel contrôlé par son plan de contrôle cloud qui gère actuellement plus de 1,6 milliard d'appareils clients uniques, Plume a recueilli 540 millions de dollars sur deux rondes de financement en 2021 auprès d'Insight Partners et de SoftBank Vision Fund 2.

« Je suis ravi et honoré d'accueillir Magdalena, Roxanne et Tony chez Plume », a déclaré Fahri Diner, fondateur et PDG de Plume. « Ils apportent chacun des compétences uniques, des réseaux professionnels et des perspectives précieuses pour nous aider à nous propulser vers de nouveaux sommets. »

À propos de Magdalena Yesil

Yesil est présidente exécutive d'Informed.IQ, une entreprise d'automatisation des processus robotisés. Elle participe également aux conseils d'administration de SoFi, Smartsheet et Zuora. Elle est la fondatrice de Broadway Angels, un groupe exclusivement féminin d'investisseuses providentielles, et est la première investisseuse et membre du conseil d'administration de Salesforce, où elle a occupé un siège au conseil d'administration, de la formation à l'entrée en bourse. Plus tôt dans sa carrière, Yesil a fondé trois entreprises vouées à la commercialisation de l'accès Internet, de l'infrastructure e-commerce, et des paiements électroniques, ce qui a mené à une acquisition et à deux PAPE. Elle a commencé sa carrière d'investisseuse chez US Venture Partners et est l'auteure du livre à succès Power UP! How Smart Women Win in the New Economy (Comment les femmes intelligentes prospèrent dans la nouvelle économie). Elle fait également partie des quatre femmes en vedette dans le livre Alpha Girls de l'auteure à succès et acclamée par le New York Times, Julian Guthrie.

À propos de Roxanne Oulman

Oulman a récemment occupé le poste de directrice adjointe et directrice des finances de Medallia, une entreprise SaaS de gestion de l'expérience. Oulman a dirigé le premier PAPE de Medallia en 2019, qui a été cotée en bourse jusqu'à l'achat par Thoma Bravo pour 6,4 milliards de dollars en octobre 2021. Avant de se joindre à Medallia, Oulman était directrice des finances et directrice adjointe de CallidusCloud, une société SaaS à capitalisation boursière de 2,4 milliards de dollars. Auparavant, Roxanne a été directrice financière par intérim de Thoratec Corporation, une société d'instruments médicaux cotée en bourse, où elle a occupé plusieurs postes à responsabilité financière de 2004 à 2013. Oulman est également présidente du comité d'audit de CalAmp, une société de télématique, et a un siège au conseil d'administration depuis juillet 2018.

À propos de Tony Werner

Werner a occupé le poste de directeur technique puis président, Technologie, Produit, Expérience chez Comcast Cable. Avant de rejoindre Comcast, Tony a été directeur général adjoint et directeur de la technologie chez Liberty Global, Inc., à Englewood, Colorado, où il a dirigé la stratégie mondiale de l'entreprise pour les services vidéo, de voix et de données. Il compte plus de 40 ans d'expérience en ingénierie et en gestion technique, ayant également occupé des postes de direction chez Qwest Communications, Aurora Networks, Tele-Communications, Inc. (TCI)/AT&T Broadband, Rogers Communications, Inc., et RCA Cablevision Systems.

À propos de Plume®

Plume® est le créateur de la première plateforme d'expérience SaaS au monde pour les fournisseurs de services de communication (CSP) et leurs abonnés, déployée dans plus de 40 millions de sites dans le monde. Seule solution ouverte et indépendante du matériel, Plume permet la livraison rapide de nouveaux services pour les maisons connectées, les petites entreprises et à grande échelle. En amont, Plume fournit des services de WiFi auto-optimisé, de cybersécurité, de contrôle d'accès, etc. Les CSP obtiennent des données solides et des applications dorsales axées sur l'IA pour une visibilité, des renseignements, un soutien, des opérations et du marketing sans précédent. Plume s'appuie sur OpenSync™, un framework open source pré-intégré et supporté par les principaux SDK silicium, CPE et plateformes.

Parmi les investisseurs de Plume, on retrouve Insight Partners, SoftBank, Liberty Global Ventures, Qualcomm et Samsung.

Rendez-vous sur plume.com , plume.com/homepass , plume.com/workpass , et opensync.io .

Suivez-nous sur LinkedIn et Twitter .

Plume et OpenSync sont des marques de commerce ou des marques déposées de Plume Design, Inc. D'autres noms de sociétés et de produits sont utilisés uniquement à titre informatif et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1834672/Plume_Design_Inc_Logo.jpg

SOURCE Plume