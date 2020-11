Plume acquiert les réseaux de Walleye, spécialiste des réseaux et de la sécurité intelligente

Cette acquisition permet à Plume d'étendre son expertise dans des domaines clés, notamment l'infrastructure du système de noms de domaine (DNS), l'attaque par déni de service distribué (DDoS), la détection des anomalies comportementales sur le réseau (NBAD), la gestion des performances des applications (APM), l'analyse et la gestion de la confidentialité, et le traitement intelligent à grande échelle.

« L'intelligence granulaire des réseaux est une pierre angulaire de la maison intelligente sécurisée », a déclaré Fahri Diner, co-fondateur et PDG de Plume. « Walleye Networks permet un niveau de connaissance inégalé grâce aux solutions de sécurité orientées données les plus robustes et les plus approfondies disponibles aujourd'hui. Elles sont toutes développées pour répondre aux plus hauts niveaux de confidentialité. Nous sommes ravis d'accueillir Derek et ce groupe de personnes extrêmement talentueuses chez Plume, ainsi que leurs nouvelles technologies et leur grande expertise en la matière. »

Les solutions avancées de Walleye Networks en matière de réseau et de sécurité intelligente sont disponibles sur OpenSync™, la plateforme de travail open-source pour la maison intelligente qui connaît la plus forte croissance. Au cœur des solutions, OpenSync est optimisée pour fonctionner dans des environnements à forte contrainte de mémoire tels que les appareils grand public connectés, et prend en charge un large éventail de matériels économiques.

« Nous avons un partenariat de longue date et fructueux avec Plume, et nous avons travaillé en étroite collaboration avec de nombreux clients du même fournisseur de services de communication », a déclaré Derek Lownsbrough, co-fondateur de Walleye Networks. « Plume est le moteur des expériences de la maison intelligente de demain, et nous ne pourrions pas être plus enthousiastes pour rejoindre cette cause. »

La transaction a été clôturée le 23 novembre 2020, les modalités n'ont pas été divulguées.

À propos de Plume®

Plume est le créateur de la première plateforme mondiale de gestion de l'expérience client (CEM), alimentée par OpenSync™, qui permet la mise au point et la fourniture de nouveaux services de maison intelligente rapidement et à grande échelle. La suite de services de maison intelligente Plume HomePass®, qui comprend Plume Adapt™, Guard™, Control™ et Sense™, est gérée par le Plume Cloud, un contrôleur de Cloud piloté par les données et l'intelligence artificielle qui exploite actuellement le plus grand réseau défini par logiciel au monde. Plume s'appuie sur OpenSync, une plateforme open-source pré-intégrée et supportée par les principaux SDK Silicon pour la coordination par le Plume Cloud.

À propos de Walleye Networks

Les composantes analytiques sous licence de Walleye Networks sont conçues pour aider à sécuriser et à protéger la santé et le bien-être numériques des membres de la famille et des appareils dans le foyer connecté. La technologie innovante qui se trouve derrière le produit phare « Walleye SDK », apporte des capacités de renseignement en réseau de niveau entreprise à des équipements de niveau consommateur.

