Plume dépasse le milliard d'appareils connectés sur son réseau défini par logiciel géré sur le cloud

Plume constate une accélération de l'investissement des consommateurs dans les appareils pour maison intelligente pendant la pandémie

PALO ALTO, Californie, 23 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Le pionnier des services intelligents personnalisés Plume ®, a annoncé aujourd'hui avoir franchi une étape majeure : plus d'un milliard d'appareils clients uniques ont été gérés par les contrôleurs cloud de Plume à l'échelle mondiale. Ce succès coïncide avec un changement majeur dans la façon dont les utilisateurs se servent de leur technologie à la maison pour le confort quotidien, le divertissement et les nouvelles normes de travail. Dans l'annonce d'aujourd'hui, Plume publie des données et des informations sur les tendances des maisons intelligentes résultant de l'augmentation du nombre d'appareils, des types d'appareils, des heures d'utilisation et des données utilisées dans les maisons intelligentes.

Nos maisons contiennent davantage d'appareils intelligents et connectés offrant une commodité, une personnalisation et un plaisir sans précédent. Bien que la pandémie ait accéléré et influencé certaines tendances concernant les types d'appareils et les habitudes d'utilisation de la maison intelligente, l'analyse de Plume du nombre, du type et de l'utilisation des appareils a révélé qu'un grand nombre de ces tendances étaient en place avant la pandémie et elles devraient se poursuivre après la pandémie alors que les consommateurs adoptent la valeur des maisons intelligentes dans sa globalité. En plus de l'augmentation attendue des propriétaires et utilisateurs de smartphones, des ordinateurs portables et des tablettes, Plume a constaté que les appareils de fitness, les caméras de sécurité, les assistants vocaux et les appareils de cuisine connectés sont tous en forte hausse.

Effet de la pandémie : La COVID-19 a incité les consommateurs à augmenter le nombre d'appareils à la maison. 1 Le nombre d'appareils par ménage américain a augmenté de 38 % pendant la pandémie, passant à 18 appareils par ménage en moyenne, contre 13 en octobre 2019. Cela reflète deux tendances communément observées pendant les périodes de confinement à la maison : une augmentation du nombre de membres de la famille vivant sous le même toit, avec des jeunes venant de l'université ou de milieux urbains ; et l'investissement dans la technologie étant donné que plus de temps est passé à la maison. L'appareil de maison intelligente le plus courant a été l'assistant vocal, dont le nombre a augmenté de 28 % d'octobre 2019 à mai 2021, suivi des ampoules intelligentes, qui ont augmenté de 110 %, et des caméras de sécurité, qui ont connu une croissance de 40 %.





Le nombre d'appareils par ménage américain a augmenté de 38 % pendant la pandémie, passant à 18 appareils par ménage en moyenne, contre 13 en octobre 2019. Cela reflète deux tendances communément observées pendant les périodes de confinement à la maison : une augmentation du nombre de membres de la famille vivant sous le même toit, avec des jeunes venant de l'université ou de milieux urbains ; et l'investissement dans la technologie étant donné que plus de temps est passé à la maison. L'appareil de maison intelligente le plus courant a été l'assistant vocal, dont le nombre a augmenté de 28 % d'octobre 2019 à mai 2021, suivi des ampoules intelligentes, qui ont augmenté de 110 %, et des caméras de sécurité, qui ont connu une croissance de 40 %. Prioriser la condition physique pendant la pandémie. 1 Aux États-Unis, les Américains se sont empressés de créer des salles de fitness à domicile, raison pour laquelle les appareils intelligents de fitness et les technologies portables ont vu leur popularité augmenter. Les vélos et les entraîneurs fitness ont atteint un sommet sans précédent, soit une hausse de 132 % en mai 2021 par rapport à octobre 2019. Tonal, en particulier, a connu une croissance de 190 % aux États-Unis, avec une croissance de Peloton de 158 % d'octobre 2019 à mai 2021. Les technologies portables et les smartwatches ont connu une croissance de 51 % au cours de la même période. La montre intelligente d'Apple est celle qui a connu la croissance la plus rapide, soit 54 % depuis octobre 2019.





Aux États-Unis, les Américains se sont empressés de créer des salles de fitness à domicile, raison pour laquelle les appareils intelligents de fitness et les technologies portables ont vu leur popularité augmenter. Les vélos et les entraîneurs fitness ont atteint un sommet sans précédent, soit une hausse de 132 % en mai 2021 par rapport à octobre 2019. Tonal, en particulier, a connu une croissance de 190 % aux États-Unis, avec une croissance de Peloton de 158 % d'octobre 2019 à mai 2021. Les technologies portables et les smartwatches ont connu une croissance de 51 % au cours de la même période. La montre intelligente d'Apple est celle qui a connu la croissance la plus rapide, soit 54 % depuis octobre 2019. Effet du divertissement : Confinement à la maison et streaming. 1 Étant donné que les consommateurs étaient forcés de rester à la maison, ils ont investi dans des appareils de divertissement intelligents pour passer le temps. Dans l'ensemble, les appareils de maison intelligents basés sur le divertissement ont augmenté de 16ؘ % d'octobre 2019 à mai 2021. La catégorie de divertissement intelligent la plus courante était celle des téléviseurs et les appareils de streaming, qui a augmenté de 34 % d'octobre 2019 à mai 2021, tandis que les décodeurs traditionnels ont augmenté de seulement 2 %. Dans la catégorie des appareils de divertissement, la croissance la plus rapide a été celle de la réalité virtuelle, qui a connu une croissance de 223 %.





Étant donné que les consommateurs étaient forcés de rester à la maison, ils ont investi dans des appareils de divertissement intelligents pour passer le temps. Dans l'ensemble, les appareils de maison intelligents basés sur le divertissement ont augmenté de 16ؘ % d'octobre 2019 à mai 2021. La catégorie de divertissement intelligent la plus courante était celle des téléviseurs et les appareils de streaming, qui a augmenté de 34 % d'octobre 2019 à mai 2021, tandis que les décodeurs traditionnels ont augmenté de seulement 2 %. Dans la catégorie des appareils de divertissement, la croissance la plus rapide a été celle de la réalité virtuelle, qui a connu une croissance de 223 %. La cuisine connectée est-elle là pour rester ? 1 Étant donné que de nombreux restaurants ont fermé en raison de la pandémie, les consommateurs ont passé plus de temps à préparer leurs propres repas et à prioriser la commodité du high-tech à la maison. Les appareils de cuisine intelligents ont atteint un sommet sans précédent, avec une hausse de 60 % en mai 2021 par rapport à octobre 2019. La catégorie de fourneaux et cuisinières, en particulier, a connu une croissance de 65 % d'octobre 2019 à mai 2021.





Étant donné que de nombreux restaurants ont fermé en raison de la pandémie, les consommateurs ont passé plus de temps à préparer leurs propres repas et à prioriser la commodité du high-tech à la maison. Les appareils de cuisine intelligents ont atteint un sommet sans précédent, avec une hausse de 60 % en mai 2021 par rapport à octobre 2019. La catégorie de fourneaux et cuisinières, en particulier, a connu une croissance de 65 % d'octobre 2019 à mai 2021. Sécurité dans la maison intelligente : l'augmentation de l'utilisation du réseau domestique présente davantage de cybermenaces. 1 Alors que le nombre d'appareils intelligents a augmenté, le nombre de menaces à la sécurité a également augmenté. Entre octobre 2019 et mai 2021, le nombre de cybermenaces bloquées par Plume dans les foyers américains a augmenté de 39 %.





Alors que le nombre d'appareils intelligents a augmenté, le nombre de menaces à la sécurité a également augmenté. Entre octobre 2019 et mai 2021, le nombre de cybermenaces bloquées par Plume dans les foyers américains a augmenté de 39 %. L'éclairage, la sécurité et la fitness sont des acteurs majeurs en Europe . 2 En raison de la pandémie, les résidents européens ont dû faire face à de multiples mesures restrictives de confinement et il est évident qu'ils ont cherché des moyens pour rendre leur maison plus agréable. Le nombre d'ampoules intelligentes a augmenté de 233ؘ % et les caméras de sécurité de 29 % de mai 2020 à mai 2021. Les assistants vocaux ont également connu une croissance de 13 % au cours de la même période. En outre, les résidents européens ont cherché des moyens de rester occupés et actifs au cours cette période puisque les vélos et les entraîneurs fitness ont connu une augmentation de 67 %. Dans cette catégorie, Peloton était la marque la plus populaire en Europe , avec une croissance de 82 %.





En raison de la pandémie, les résidents européens ont dû faire face à de multiples mesures restrictives de confinement et il est évident qu'ils ont cherché des moyens pour rendre leur maison plus agréable. Le nombre d'ampoules intelligentes a augmenté de 233ؘ % et les caméras de sécurité de 29 % de mai 2020 à mai 2021. Les assistants vocaux ont également connu une croissance de 13 % au cours de la même période. En outre, les résidents européens ont cherché des moyens de rester occupés et actifs au cours cette période puisque les vélos et les entraîneurs fitness ont connu une augmentation de 67 %. Dans cette catégorie, Peloton était la marque la plus populaire en , avec une croissance de 82 %. Les technologies portables et les smartwatches ont explosé au Japon. 3 De plus en plus de résidents japonais se sont tournés vers de nouvelles façons de suivre leur état de santé puisque la catégorie des technologies portables et des smartwatches a augmenté de 127 % entre mai 2020 et mai 2021. Les montres intelligentes, celle d'Apple en particulier, est la catégorie d'appareils la plus populaire avec la croissance la plus rapide au Japon avec une augmentation de 131 % au cours de la même période.

« Ce jalon est important parce qu'il a marqué l'arrivée de la maison intelligente vraiment connectée », a déclaré Bill McFarland, directeur technique de Plume. « Aux États-Unis, nous observons une croissance de 38 % du nombre d'appareils connectés par foyer sur notre réseau défini par logiciel géré sur le cloud (SDN), et nous pensons que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, car de plus en plus de consommateurs voient la valeur et réalisent la promesse du Wi-Fi intelligent et des maisons intelligentes. »

Les expériences personnalisées en maison intelligente, la maison intuitive, constituent le prochain grand enjeu. Les consommateurs sont maintenant prêts pour les appareils qu'ils utilisent et les services qui les relient tous ensemble pour anticiper leurs besoins et aller au-delà des solutions ponctuelles. Ce niveau d'interopérabilité exige une visibilité et une capacité qui couvrent l'ensemble du réseau domestique et des informations provenant d'un ensemble de données massives et mondiales. Les SPC, fabricants d'appareils et fabricants d'applications, s'empressent tous de répondre à ce besoin. En tant qu'opérateur du plus grand SDN géré sur le cloud au monde, Plume se trouve au centre de tout.

Plus de 200 fournisseurs de services de communication (FSC) comptent sur Plume pour améliorer l'expérience des abonnés, qui dessert maintenant plus de 30 millions de sites à l'échelle mondiale. Les algorithmes d'IA de Plume optimisent continuellement les services pour les clients et prennent des mesures prédictives et préventives, rendues possibles uniquement par les apprentissages de plus d'un milliard d'appareils qui ont déjà été connectés au SDN de Plume, y compris les appareils connectés aux réseaux Wi-Fi domestiques, invités, et communautaires gérés par le cloud de Plume.

1 Source : Basé sur des données anonymisées provenant de foyers américains, aux États-Unis, connectés au cloud Plume en octobre 2019 et mai 2021.

2 Source : Basé sur des données anonymisées provenant de foyers européens connectés au cloud Plume en mai 2020 et mai 2021.

3 Source : Basé sur des données anonymisées provenant de foyers japonais connectés au Plume Cloud en mai 2020 et mai 2021.

À propos de Plume

Plume® est le créateur de la première plateforme mondiale d'expérience SaaS pour les fournisseurs de services de communication (FSC) et leurs abonnés, déployée dans plus de 30 millions de sites dans le monde. Seule solution SDN gérée par le cloud ouverte et indépendante du matériel, Plume assure la livraison rapide de nouveaux services pour les maisons intelligentes, les très petites entreprises (TPE), et les immeubles à logements multiples (ILM) à grande échelle. En amont, Plume fournit des services de Wi-Fi auto-optimisé, de cyber-sécurité, de contrôle d'accès, etc. Les PSC obtiennent des données solides et des applications dorsales axées sur l'IA pour une visibilité, des renseignements, un soutien, des opérations et du marketing sans précédent. Plume s'appuie sur OpenSync™, un framework open source pré-intégré et supporté par les principaux SDK silicium, CPE et les plateformes.

Visitez plume.com , plume.com/homepass , plume.com/workpass et opensync.io .

Plume et OpenSync sont des marques de commerce ou des marques déposées de Plume Design, Inc. D'autres noms de sociétés et de produits sont utilisés à titre informatif uniquement et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1477960/Plume_symbol_wordmark_row_dark_bg_Logo.jpg

