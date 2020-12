Plume führt HomePass in Belgien als Direct-to-Consumer-Angebot ein

-- Aufbauend auf einer erfolgreichen Partnerschaft mit VOO bietet HomePass belgischen Verbrauchern Funktionen wie einwandfreie Konnektivität, Geräteschutz, Kindersicherung, Bewegungsbewusstsein und mehr. --

BRÜSSEL, 10. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Plume, der Pionier für personalisierte Smart Home Services, gab heute die Verfügbarkeit seines Smart Home Service HomePass für alle belgischen Haushalte bekannt. In einer Zeit, in der viele Menschen von zu Hause aus arbeiten oder studieren, ist eine beständige, sichere WiFi-Verbindung wichtiger denn je. HomePass arbeitet mit Ihrem vorhandenen Internetdienst zusammen und bietet zuverlässiges, selbstoptimierendes WiFi in jedem Raum des Hauses, zusammen mit integrierter Cybersicherheit für alle angeschlossenen Geräte, erweiterter Kindersicherung, sicherem, personalisiertem Gastzugang und Bewegungserkennung.