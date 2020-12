Plume lance HomePass en vente directe en Belgique

Ceci n'est pas la première introduction de HomePass en Belgique. VOO, fournisseur de premier plan de réseau câblé broadband, avait déjà lancé le service HomePass en novembre 2019, dans le cadre de son offre VOO Wi-Fi Plus. Afin de mieux gérer la demande croissante pour ce service, VOO orientera désormais ses clients directement vers Plume pour la souscription de leur abonnement HomePass. Les clients VOO bénéficieront ce faisant d'un tarif spécial de 79 € pour tout SuperPod supplémentaire. Les abonnés VOO Wi-Fi Plus continueront de profiter de leur service HomePass au tarif convenu au moment de leur abonnement et auront en outre désormais la possibilité d'étendre leur réseau à l'aide de SuperPods supplémentaires.

« Plume a été un partenaire admirable et des milliers de clients VOO ont pu profiter de leurs services de Wi-Fi pour toute la maison, en parfaite adéquation avec notre statut de leader en matière de connectivité », a déclaré Cristina Zanchi, Chief Commercial Officer chez VOO. « Nous sommes ravis que les clients VOO puissent continuer à bénéficier de l'excellent produit HomePass by Plume, dans le cadre de son lancement sur l'ensemble du marché belge. »

La gamme de services est gérée par la très appréciée appli HomePass et les bornes SuperPods tribande. L'appli HomePass vous donne accès à de multiples fonctionnalités, telles que des tests de rapidité de connexion, la mise sur pause d'Internet, la filtration de contenu inapproprié ou encore, le suivi de mouvements inhabituels dans la maison. Les résidents belges peuvent profiter de l'abonnement annuel HomePass pour 99 €, comprenant un SuperPod. Chaque SuperPod supplémentaire coûte 99 €.

« Nous nous réjouissons de pouvoir faire profiter toute la Belgique de HomePass, après le succès de notre partenariat avec VOO au cours de l'année écoulée », annonce Christian Constant, Vice-President Direct-to-Consumer, chez Plume. « Nous sommes d'avis que chaque foyer mérite un Wi-Fi sécurisé et fiable. Avec une moyenne de 330 menaces par foyer bloquées au cours du mois passé par HomePass, la protection supplémentaire que donne HomePass est essentielle. »

Pour profiter de la solution HomePass by Plume, rendez-vous sur https://www.plume.com/be/homepass ou appelez le +32 78482333.

À propos de VOO

Fournisseur de services de divertissement et de solutions de communications, actif en Wallonie et à Bruxelles, VOO fournit de l'Internet à très haut débit (400Mbps), des services de télévision numérique, de la téléphonie fixe et mobile. Grâce à la qualité de son réseau hybride, VOO permet à ses clients de profiter d'une expérience digitale unique, simple et adaptée à leurs besoins tant à l'attention des clients résidentiels et que professionnels. www.voo.be

À propos de Plume®

Plume est à l'origine de la première plateforme de gestion de l'expérience client (CEM) au monde basée sur OpenSync™. En tant que solution non matérielle ouverte unique en son genre, Plume permet l'organisation et la mise à disposition de nouveaux services de maison intelligente en un temps record et à large échelle. Ainsi, les fournisseurs de services Internet peuvent proposer à leurs clients une expérience de maison connectée personnalisée et en permanente évolution, tout en obtenant une visibilité inégalée des besoins de chaque foyer et de chaque appareil.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.plume.com/be/homepass.

Plume, OpenSync et HomePass sont des marques ou des marques déposées de Plume Design, Inc.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1361585/Plume.jpg

SOURCE Plume