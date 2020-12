Plume lanceert HomePass in België nu ook direct voor de consument

Dit is niet de eerste introductie van HomePass in België. VOO, leverancier van breedbandkabeldiensten, lanceerde eerder de HomePass-dienst onder het merk VOO WiFi Plus in november 2019. Om beter aan de groeiende vraag naar de dienst te kunnen voldoen, zal VOO zijn klanten vragen om zich rechtstreeks te abonneren op HomePass by Plume. Voor VOO-abonnees die zich willen aanmelden, geldt het speciale tarief van €79 op extra SuperPods. Huidige VOO WiFi Plus-klanten behouden de HomePass-service tegen hun huidige abonnementstarief. Ook hebben ze nu de mogelijkheid om hun thuisnetwerk uit te breiden met extra SuperPods.

"Plume is een fantastische partner geweest in het leveren van wifi-diensten voor het hele huis aan duizenden VOO-abonnees, waarmee we ons leiderschap op het gebied van connectiviteit volledig hebben behouden", aldus Cristina Zanchi, Chief Commercial Officer bij VOO. "We zijn verheugd dat VOO-klanten uitstekende service blijven ontvangen van HomePass by Plume, aangezien het zich uitbreidt naar de hele Belgische markt."

De service wordt mogelijk gemaakt door de HomePass-app en prachtige tri-band SuperPod-hardware. Met de HomePass-app heb je zelf de controle over het uitvoeren van snelheidstests, het pauzeren van internet, het filteren van ongepaste inhoud en het volgen van onverwachte bewegingen in huis. Belgische inwoners kunnen aan de slag met een jaarlijks HomePass-lidmaatschap voor €99, inclusief één SuperPod. Extra SuperPods kosten €99, - per stuk.

"We zijn er blij met om de HomePass-service uit te breiden naar heel België na een succesvolle samenwerking met VOO het afgelopen jaar", zegt Christian Constant, Vice-President Direct-to-Consumer bij Plume. "Wij vinden dat elk huis veilige, betrouwbare wifi verdient. En aangezien HomePass de afgelopen maand gemiddeld 330 beveiligingsrisico's per huishouden blokkeerde, is de extra beschermingslaag van cruciaal belang."

Om lid te worden van HomePass by Plume, bezoek https://www.plume.com/be/homepass of bel +32 78482333.

Over VOO

VOO is een leverancier van entertainment- en communicatiediensten die actief is in Wallonië en Brussel en supersnel internet (400 Mbps), diensten voor digitale televisie, vaste en mobiele telefonie levert. Dankzij de kwaliteiten van zijn hybride netwerk kan VOO zijn klanten laten profiteren van een unieke digitale ervaring, eenvoudig in gebruik en aangepast aan hun behoeften. Zowel voor residentiële als professionele klanten. www.voo.be

Over Plume®

Plume is de maker van 's werelds eerste Consumer Experience Management (CEM)-platform, mogelijk gemaakt door OpenSync™. Als enige open en hardware-onafhankelijke oplossing maakt Plume de curatie en levering van nieuwe Smart Home Services snel en op grote schaal mogelijk. Hierdoor kunnen serviceproviders hun abonnees een gepersonaliseerde en steeds evoluerende smart home-ervaring bieden, terwijl ze een ongekend, bruikbaar inzicht krijgen in de behoeften van elk huishouden en elk apparaat.

